Takaaki Nakagami: «Gut, dass Marc Márquez hier ist»

Marc Márquez am Donnerstag in Spielberg

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami freut sich über den Besuch seines Markenkollegen im MotoGP-Paddock von Spielberg. Mit Neuigkeiten zu seiner Zukunft rechnet der Japaner «hoffentlich bald».

«Diese Strecke ist gut für mich, auch in der Vergangenheit hatte ich hier einen ziemlich guten Speed», erinnerte Takaaki Nakagami am Donnerstag in Spielberg unter anderem an den Steiermark-GP 2020, als er bis zum Bremsversagen an Viñales‘ Yamaha und der damit verbundenen roten Flagge auf Podestkurs lag. Für dieses Wochenende nimmt sich «Taka» vor: «Ich muss konstant sein und meine beste Performance in jeder Session abrufen. Ich freue mich sehr auf dieses Wochenende.»

Neu und damit großes Gesprächsthema im Vorfeld des «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» ist die Münzer-Schikane bei Kurve 2. «Heute am Morgen ging ich mit meiner Mannschaft die Strecke ab, die neue Schikane schaut gut aus. Die erste Kurve ist ein bisschen eng, aber mal sehen. Wir müssen uns die Getriebeübersetzung anschauen», meinte Nakagami dazu. «Wir werden an diesem Wochenende gut zu haben, denn auch das Wetter ist laut Vorhersage ein bisschen unbeständig. Wie auch immer: Ich erwarte von diesem Wochenende, dass wir unseren Speed und unser Potenzial zurückbringen. Es ist eine gute Sache, dass Marc hier im Fahrerlager ist. Vielleicht können wir unser Feedback teilen und über das Motorrad sprechen. Und hoffentlich kann ich bei der Entwicklung helfen.»

Apropos Wetter: Gegen 16 Uhr brach starker Regen und Wind über den Red Bull Ring herein, kurz nachdem die Presserunde von Nakagami noch bei sommerlichen Temperaturen im Freien stattgefunden hatte.

Zurück zum zweiten großen Gesprächsthema: Marc Márquez ist zu Besuch im Fahrerlager. Wie wird die Zusammenarbeit mit dem sechsfachen MotoGP-Champion aussehen, wird Nakagami auch während der Sessions mit ihm sprechen? «Ich glaube nach den Sessions», entgegnete Taka. «Denn er ist im Repsol-Team und kann nicht in der Idemitsu-Box stehen. Er ist aber bereits hier im Fahrerlager und wenn wir Zeit haben, kann ich dieses neue Motorrad erklären. Ich werde versuchen zu helfen.»

Die von einigen Beobachtern geäußerte Vermutung, dass Honda den Fokus nach dem Sieg beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen von Suzuka wieder mehr auf das MotoGP-Projekt lenken könne, wollte der 30-jährige Japaner so nicht stehen lassen. «Auch während der fünfwöchigen Sommerpause wurde gearbeitet. Es war in Silverstone ja zu sehen, dass sie ein neues Chassis gebracht haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie nur auf das Acht-Stunden-Rennen fokussiert waren. HRC arbeitet für Suzuka schon lange sehr hart, aber auf MotoGP-Seite ist es genauso. Sie versuchen immer, eine Lösung zu finden.»

Die neue Verkleidung, die in Silverstone am Freitag zum Einsatz kam, ist für den LCR-Honda-Piloten auf dem schnellen Red Bull Ring kein Thema. «Wir fokussieren uns an diesem Wochenende auf die 2022er, die Standard-Verkleidung. Denn es handelt sich hier um eine Stop-and-Go-Strecke, deshalb ist die Downforce sehr wichtig. Wir überlegen, die andere Verkleidung dann in Misano erneut zu testen. Denn in Misano ist das Handling sehr wichtig, dort gibt es auch langsame Kurven.»

Wann ist mit Neuigkeiten zu seiner Zukunft zu rechnen? «Ich hoffe bald», antwortete Taka auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Ich habe darauf gewartet und ich glaube, dass es vielleicht an diesem Wochenende oder spätestens in Misano Neuigkeiten geben wird.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.