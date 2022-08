Fabio Quartararo (Yamaha/4.): «Wie immer am Limit»

Das angepasste MotoGP-Layout des Red Bull Rings ist für Yamaha-Pilot Fabio Quartararo «mit Sicherheit besser». Das allein reicht aber nicht, um der in Spielberg besonders starken Ducati-Armada die Stirn zu bieten.

Fabio Quartararo sprengte am Freitag in Spielberg nicht nur das siebenköpfige Ducati-Paket an der Spitze, als Vierter sorgte der Yamaha-Star zudem dafür, dass zumindest ein japanisches Motorrad in den vorläufigen Top-10 der kombinierten Zeitenliste zu finden ist. Gleichzeitig ist seine M1 das einzige Motorrad mit Reihenmotor in den Top-12.

Wie macht «El Diablo» das? «Wie immer: Ich bin am Limit, überall. Ich weiß nicht, ob es mit dem Einlenken klappt oder ob ich stürzen werde… Es ist, wie es ist. Ich habe so große Mühe. Aber entweder ich mache es so oder ich beklage mich die ganze Zeit. Und ich glaube, der beste Weg ist, an nichts zu denken und mich selbst ans Limit zu pushen. Hoffentlich wird uns das nächstjährige Bike helfen.»

In Sachen Pace schien der WM-Leader auf jeden Fall schnell. «Die Pace sieht gut aus», bestätigte Quartararo. «Wir wissen aber, dass wir allein immer eine gute Pace haben. Im Rennen verändert es sich aber. Das Gute ist, dass wir wenigstens wissen, dass wir den Speed haben.»

Zu seiner Zeitenjagd sagte der 23-jährige Franzose: «Es war schade, dass wir die Gelbphase erwischten. Es gab auch ein kleines Missverständnis mit dem Team, sie brauchten sehr lange, um den Vorderreifen zu wechseln. Ich fuhr meine schnellsten Rundenzeiten in den Runden 3 und 4, daher glaube ich, dass wir noch ein bisschen Spielraum haben.»

Die neue Münzer-Schikane befand der Yamaha-Werksfahrer für gut. «Denn wenn wir uns den ersten Sektor anschauen, bin ich dort zum ersten Mal in meinem Leben in den Top-3. Es ist also mit Sicherheit besser», grinste Fabio. «Ich bevorzugte zwar das andere Layout, aber am Ende ist dir das lieber, womit du schneller bist. Und für uns ist diese Erste-Gang-Passage besser. Auf dem Rennrad schaut alles viel größer aus, auf dem Motorrad ist es dann so klein. Das hatte ich nicht erwartet. Für uns ist es so aber auf jeden Fall besser.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336