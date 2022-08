Johann Zarco (Ducati) nach Platz 5: «Ich hatte Pech» 21.08.2022 - 15:58 Von Tim Althof

© Gold & Goose Johann Zarco holte sich in Österreich elf Punkte

Für Johann Zarco wurde es kein leichter Arbeitstag auf dem Red Bull Ring am Sonntag. Der Ducati-Fahrer musste im Rennen einen Schreckmoment verkraften, kämpfte sich am Ende aber zurück in die Top-5.