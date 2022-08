Pit Beirer (KTM): «Wir hatten die Performance nicht»

KTM hat in Spielberg in den letzten zwei Jahren mit Oliveira und Binder zwei MotoGP-Siege einkassiert, doch heute fehlte der Speed. Pit Beirer zieht Bilanz.

Der KTM-Vorstandvorsitzende Stefan Pierer hoffte am Sonntagvormittag in Spielberg noch auf ein Regenrennen, denn bei solchen Verhältnissen war Brad Binder im Vorjahr beim Österreich-GP in den letzten Runden noch von Platz 6 auf Platz 1 vorgeprescht, weil die ersten Fünf zum Wechsel auf Regenreifen an die Box rollten – und der Südafrikaner auf Slicks einen waghalsigen Eiertanz aufführte und 25 Punkte einkassierte.

Doch es blieb heute trocken – und die Red Bull-KTM-Asse Bradl Binder (Startplatz 12) kamen beim GP von Österreich über die Plätze 8 und 12 nicht hinaus. «Wenn unsere Fahrer von so weit hinten losfahren, können wir nicht um Spitzenplätze fighten», seufzte KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz . «Wenn wir die Rennpace aus der zweiten Rennhätte vom Beginn an gehabt hätten, wären wir auch weiter nach vorne gekommen. Das Drama fängt leider Gottes bei uns im Training an. Wenn wir von der zweiten Reihe wegfahren könnten, schaut das Ergebnis anders aus. Aber wir arbeiten daran.»

Alle Spielberg-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Miguel Oliveira (KTM)

2021: Jorge Martin (Ducati)

2021: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

Die besten Yamaha-Ergebnisse in Spielberg

2016: Jorge Lorenzo – Platz 3

2017: Johann Zarco – Platz 5

2018: Valentino Rossi – Platz 6

2019: Fabio Quartararo – Platz 3

2020: Maverick Viñales – Platz 6

2020: Fabio Quartararo – Platz 10

2021: Fabio Quartararo – Platz 3

2021: Fabio Quartararo – Platz 7

2022: Fabio Quartararo – Platz 2

Pit Beirer (49), Motorsport-Direktor von KTM, hat von Brad Binder und Miguel Oliveira schon stärkere Aufholjagden gesehen als heute auf dem Red Bull-Ring. «Wir haben hier das ganze Wochenende mit dem mangelnden Grip gekämpft», stellte Beirer fest. «Deshalb haben wir befürchtet, als wir heute ins Rennen gegangen sind, dass wir kein klassisches Brad-Binder-Manöver erwarten dürfen, wo er gleich einmal acht Gegner überholt. Es sind halt hier in der MotoGP jedes Team und jeder Fahrer auf Top-Niveau, deshalb sind die Gegner nicht so einfach zu überholen. Wir haben mit der Performance auf dieser Strecke gekämpft, deshalb war für den Brad mit unserem Motorrad einfach nicht mehr drin.»

«Die Reifewahl war richtig, das hat man gesehen, denn die Soft-Hinterreifen sind in den letzten zehn Rennrunden richtig unter Druck gekommen», ergänzte der KTM-Rennchef. «Die Reifenwahl bei uns war richtig. Es lag nicht an den Reifen. Wir haben einfach die Performance nicht gehabt, die wir für einen Platz in den Top-5 gebraucht hätten.»

Nachsatz des 250-ccm-Motocross-Vizeweltmeisters von 1999: «Brad bleibt trotzdem ein Kämpfer vor dem Herrn. Er hat bis zum Schluss gefightet und tüchtig aufgeholt.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 48,728

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.