Marc Márquez: «Honda ist die Marke meiner Träume»

Honda-Werksfahrer Marc Márquez hat seit dieser Woche die Freigabe, wieder härter zu trainieren. Der Spanier möchte bald zurück auf sein MotoGP-Bike, um die Entwicklung der RC213V voranzutreiben.

Nach Untersuchungen durch sein Ärzteteam, bestehend aus Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, Dr. Samuel Antuña und Dr. Angel Cotorro im Ruber Internacional Hospital in Madrid, bekam Marc Márquez eine Freigabe, wieder stärker ins Training einzusteigen. Außerdem steht ein erster Test mit einem Bike auf dem Plan, um zu beurteilen, wie sich sein rechter Oberarm dabei verhält.

Honda steckt unterdessen in der Krise. Seit Katar (Pol Espargaró) gab es keinen Podestplatz mehr in der MotoGP-Klasse. Marc Márquez fehlt seit Ende Mai, doch in der Gesamtwertung ist er trotzdem der bestplatzierte Honda-Fahrer auf Rang 15. HRC hat viel Arbeit vor sich, um aus der Honda wieder ein Sieger-Motorrad zu formen. Doch wie viel Zeit hat Honda, damit der achtfache Weltmeister nicht ungeduldig wird? Márquez wird im Februar 2023 30 Jahre alt.

«Es kommt auf Honda an. Wie viel Zeit gebe ich ihnen? Die zwei Jahre, die ich laut Vertrag habe», erklärte Márquez im Gespräch bei DAZN. «Ich werde das nicht verleugnen. Ich sage immer: ‚Honda ist die Marke meiner Träume.‘ Sie haben mir sehr viel Respekt entgegengebracht, ich bin dankbar für alles, was sie getan haben, aber so lange ich Rennen fahre und ich glaube, ich habe das Level, möchte ich ein Sieger-Projekt. Wenn nicht…»

Der 29-Jährige fügte anschließend hinzu: «Mein Großvater sagte mir: ‚Nen, lass es jetzt, du hast genug zum Leben, was du getan hast, ist getan, lass es.‘ Ich habe meinen Opa versprochen: ‚Ich verspreche, es ist die letzte Chance für den Arm.‘ Ich sagte ihm, wenn es nicht funktioniert, dann gibt es keine Stellen mehr zum Öffnen.»

«Es ist mental schwierig: Sie entfernen die Schlinge, ich fange an, meinen Arm zu bewegen, ich kann ein normales Glas anheben und ein Stück Fleisch essen, ohne meinen Ellbogen zu bewegen. Jetzt esse ich wie eine normale Person, es sind nur Kleinigkeiten. Ich habe meinen Arm seit einem Jahr nicht zu 90 Grad angehoben. Ich bin jetzt seit zwei Wochen auf einem Hoch, aber es wird Tiefs geben, das passiert», stellte der Honda-Werksfahrer klar.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, 21. August

1. Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:14,886 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,492 sec

3. Miller, Ducati, + 2,163

4. Marini, Ducati, + 8,348

5. Zarco, Ducati, + 8,821

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,287

7. Brad Binder, KTM, + 11,642

8. Rins, Suzuki, + 11,780

9. Bezzecchi, Ducati, + 16,987

10. Martin, Ducati, + 17,144

11. Di Giannantonio, Ducati, + 17,471

12. Oliveira, KTM, + 18,035

13. Viñales, Aprilia, + 20,012

14. Alex Márquez, Honda, + 26,880

15. Dovizioso, Yamaha, + 29,744

16. Pol Espargaró, Honda, + 30,994

17. Bradl, Honda, + 37,960

18. Fernández, KTM, + 42,082

19. Savadori, Aprilia, + 46,666

20. Gardner, KTM, + 1 Runde

– Morbidelli, Yamaha

– Darryn Binder, Yamaha

– Nakagami, Honda

– Bastianini, Ducati

– Mir, Suzuki

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.