Suzuki: Kazuki Watanabe in Misano statt Joan Mir

Das Suzuki Ecstar Team hat endlich einen Ersatz für den verletzten Ex-Weltmeister Joan Mir gefunden. Der Langstrecken- und Superbike-Pilot Kazuki Watanabe fährt den WM-Lauf in Misano.

Weil sich Joan Mir am Sonntag in Spielberg beim Rennsturz in der ersten Runde am rechten Fußknöchel verletzt hat und 15 Tage pausieren muss, suchte Suzuki einen Ersatzfahrer für den schnellen Mallorquiner. Doch Suzuki-MotoGP-Testfahrer Sylvain Guintoli (39) leidet selbst noch an den Nachwirkungen einer Verletzung. Und Danilo Petrucci nahm das Angebot von Teammanager Livio Suppo nicht an, weil er in der MotoAmerica Superbike Championship mit der Warhorse News York Ducati nach 16 von 20 Rennen nur 2 Punkte hintrer Jake Gagne (Yamaha) liegt und am 10./11.9, in New Jersey wieder zwei Rennen bestreiten muss.

Heute hat das Team Suzuki Ecstar entschieden: Das japanische Werk wird Kazuki Watanabe beim San Marini-GP auf die Suzuki GSX-RR von Joan Mir setzen.

Der 31-jährige Watanabe hat für Suzuki bisher in erster Linie Rennen zu All Japan Superbike Championship bestritten, dazu ist er Stammgast beim 8h-Rennen in Suzuka; auch in der Superbike-WM war er bereits für Suzuki unterwegs. Er hat die GSX-RR auch schon in Japan getestet.

In der laufenden Saison ist Watanabe Mitglied des Suzuki Endurance Racing Teams (SERT), er agiert dort normal als Reservefahrer. Aber Ende Juli gelang ihm auf der Suzuki GSX-R1000R beim Suzuka Eight Hours mit Rang 3 ein Podestplatz.

Watanabe hat in Suzuka bereits etliche Top-5-Ergebnisse erzielt. Das Team hatte unter der Bewerbung Yoshimura Suzuki RideWin genannt. Er fährt mit der Suzuki GSX-R1000R auch 2022 die All Japan Superbike Championship und liegt momentan auf Rang 3 der Gesamtwertung.

«Zuerst möchte ich Joan eine rasche Genesung wünschen», sagte Kazuki Watanabe. «Ich hoffe, er wird bald wieder auf der Piste zurück sein. Ich war sehr froh, als ich den Anruf bekam, der mich zum Ersatzfahrer für Misano befördert hat. Es wird ein erstaunliches Erlebnis sein, die MotoGP-Maschine auf dieser Piste zu fahren. Ich werde alles tun, um gut abzuschneiden. Ich will dem Team etwas zurückgeben und mich auf diese Weise für das Vertrauen und diese Chance bedanken.»