Joan Mir bei HRC: «Kämpfen, um Weltmeister zu werden»

Suzuki-Pilot Joan Mir wurde am Dienstag offiziell für die beiden kommenden Jahre für das Honda-Werksteam vorgestellt. Gemeinsam mit HRC hat der junge Spanier Großes vor.

Honda hat am Dienstagmorgen den zweiten Fahrer neben MotoGP-Star Marc Márquez vorgestellt. Wie erwartet wird Joan Mir 2023 und 24 auf der Honda RC213V fahren. Der Spanier, der am Donnerstag 25 Jahre alt wird, wechselt aus dem Suzuki-Team zur spanischen Mannschaft rund um Teammanager Alberto Puig.

In den sozialen Medien äußerte sich Mir zum frisch besiegelten Deal mit HRC. «Ich freue mich sehr, offiziell bekannt zu geben, dass ich im nächsten Jahr für das Repsol-Honda-Team fahren werde», schrieb der MotoGP-Weltmeister von 2020.

«Danke an HRC, dass sie mir vertrauen und die Möglichkeit geben, diese historischen Farben zu tragen, die viele Geschichten und Weltmeistertitel in sich führen. Wir werden all meine Erfahrungen, die ich in den Jahren in der MotoGP mit Suzuki gesammelt habe, nutzen, um so viel wie möglich in das Projekt einzubringen und gemeinsam dafür zu kämpfen, wieder Weltmeister zu werden», betonte der WM-Zwölfte, der zurzeit seine Knöchelverletzung auskuriert.

Mir weiter: «Jetzt ist es Zeit, mich weiter auf meine Genesung zu konzentrieren, um so schnell wie möglich auf die Rennstrecke zurückzukehren und mit dem Suzuki-Team ein großartiges Saisonende zu haben.»