Fabio Quartararo gegen Ducati: Inzwischen Normalität

Yamaha-Star Fabio Quartararo kommt als WM-Führender zum GP von San Marino. Er wird es am Sonntag erneut nicht leicht haben gegen die vielen Ducati-Piloten, aber besonders interessiert ist er am Test nächste Woche.

Am 24. Oktober 2021 sicherte sich Fabio Quartararo beim GP der Emilia Romagna in Misano seinen ersten MotoGP-Titel. Die Rückkehr zu diesem Ort ist für den Yamaha-Werksfahrer entsprechend von Emotionen bestimmt. Doch der Franzose konnte noch nie einen GP in Misano gewinnen und er muss gegenüber Pecco Bagnaia (Ducati) und Aleix Espargaró (Aprilia) bestehen, um den Vorsprung in der Gesamtwertung zu erweitern.

«Es ist aus verschiedenen Gründen ein sehr besonderer Ort für mich, nicht nur, weil ich hier den Titel geholt habe. 2019 konnte ich hier erstmals wirklich um den Sieg kämpfen. Ich mag die Strecke wirklich», erklärte der 23-Jährige am Donnerstag.

Quartararo hat es auf seiner M1 nicht leicht gegen insgesamt 8 Ducati-Fahrer, die die Leistung der Desmosedici regelmäßig gegen ihn ausspielen. «Mittlerweile ist es Normalität geworden, gegen so viele Ducati-Piloten zu kämpfen», entgegnete er direkt. «In Misano konnte ich immer schon super schnell sein. Im letzten Rennen haben wir mit Pecco gekämpft, ich konnte ihn zwar nicht überholen, aber wir waren sehr nah dran. Ich bin bereit, um zu kämpfen, wir müssen nur abwarten, wie sich das Wetter entwickelt.»

«In Österreich war es schon sehr besonders, denn ich war immer zwischen ihnen», führte Quartararo das Thema fort. «Aber sie haben viele gute Fahrer, fast das halbe Feld sitzt auf so einem Bike. Aleix ist natürlich ebenfalls schnell, also sind es nicht immer nur die Ducatis.»

Am Dienstag und Mittwoch steht der MotoGP-Test auf dem Plan. Ganz sicher hofft der Yamaha-Pilot auf einen stärkeren Motor für das neue Bike, oder? «Wir werden das 2023er-Bike testen und natürlich auch den neuen Motor. Wir hatten bereits einen kleinen Test in Barcelona, aber es sieht so aus, als würden wir in Misano einen besseren Test haben. Ich bin sehr gespannt auf diesen Test», hielt er fest.

Auch zum nächsten Rennen in zwei Wochen hatte der Franzose noch etwas zu sagen: «Aragón könnte von mir aus gestrichen werden. Ich mag die Strecke nicht, obwohl ich schnell war, aber ich konnte noch nie ein gutes Ergebnis erzielen. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr ändern kann.»

Abschließend kam in der Pressekonferenz noch das Thema Andrea Dovizioso auf. Der Italiener wird am Sonntag seinen letzten Grand Prix bestreiten, nach mehr als 20 Jahren im Motorrad-WM-Fahrerlager. «Es scheint so, als würde ich Andrea kennen, seitdem ich geboren wurde», lachte Quartararo. «Er ist ein Fahrer, der sehr lange in der MotoGP-Klasse war, ein wirklich großartiger Fahrer. Ein großer Name wird die MotoGP-Klasse verlassen. Er hat 15 Rennen in der MotoGP gewonnen, ein großartiger Fahrer, ich wünsche ihm das Beste.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.