Aleix Espargaró flachst: «Neuer Motor hat 55 PS mehr»

32 Punkte Rückstand hat Aleix Espargaró aus dem Aprilia-Werksteam auf Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo an der Spitze der MotoGP-Gesamtwertung. In Misano möchte der Spanier aufholen.

Nach dem sechsten Platz auf dem Red Bull Ring vor zwei Wochen möchte Aleix Espargaró in Misano wieder in die Top-3 fahren. Der Aprilia-Werksfahrer möchte das schlechte Gefühl auf der RS-GP in Österreich schnellstmöglich vergessen. «Ich kann es kaum erwartet, hier zu fahren. Richtig, Österreich war wirklich hart für mich, ich habe es nie genießen können, das Motorrad zu fahren. Ich habe mein Bestes gegeben, habe alles versucht und ich habe sehr hart gearbeitet für diesen sechsten Platz. Wenn du um die Meisterschaft kämpfen willst, dann ist ein sechster Platz aber nicht sehr gut», hielt der 33-Jährige fest. «Du musst auf dem Podium landen, besonders wenn du den Rückstand zu den Führenden hast und diese Fahrer immer gewinnen.»

«Ich hoffe, dass ich in Misano das Gefühl zurückgewinnen kann, denn im letzten Jahr war es nicht so schlimm. Dieses Jahr sollte es besser laufen», ist Espargaró überzeugt.

In dieser Woche wurde Raúl Fernández und Miguel Oliveira bei RNF-Aprilia für 2023 vorgestellt. Somit sind es zukünftig vier Aprilia-Fahrer in der MotoGP-WM. «Ich bin sehr erfreut und möchte Aprilia, Razlan und den beiden Fahrern gratulieren. Ich möchte Raúl und Miguel im Aprilia-Projekt herzlich willkommen heißen, es sind zwei sehr schnelle Fahrer», betonte der WM-Zweite am Donnerstag. «Sie haben eine großartige Zukunft vor sich, denn sie sind immer noch jung. Hoffentlich können sie uns helfen, um das Motorrad zu entwickeln und gegen acht Ducatis zu kämpfen. Ich bin sehr gespannt auf deren Reaktionen nach dem ersten Test in Valencia.»

Wird RNF ähnlich wie Pramac bei Ducati als Testteam agieren und voll in die Entwicklung eingebunden? «Das ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, ob schon jemand eine Antwort darauf hat. Die Organisation bei Aprilia hat sich stark verbessert in den letzten Jahren. Sie sind nur dazu in der Lage, ein zweites Team zu beliefern», weiß Espargaró. «Raúl und Miguel werden konkurrenzfähige Motorräder bekommen, aber es ist neu für alle. Wir müssen schauen, wie sie arbeiten und wie sie uns helfen können. Wir müssen Schritt für Schritt gehen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, zwei starke Fahrer und zwei Bikes, wie meine, in der Startaufstellung zu haben.»

«Wir haben einen Motor mit 55 PS mehr…», scherzte der Aprilia-Star auf die Frage nach einem Plan für den Misano-Test am kommenden Dienstag und Mittwoch. «Nein, wir haben eine große Liste mit Teilen, die wir testen möchten. Es wird noch nicht das komplette 2023er-Bike zu sehen sein, aber viele Teile, die Sava in den letzten Rennen getestet hat. Einige Aerodynamik-Teile, neue Elektronik, Motor… Es werden zwei anstrengende, lange Testtage. Nach dem Test werden wir in der Lage sein, uns für die Saison 2023 vorzubereiten.»

Nach dem Wochenende in Misano wird Aleix der älteste Fahrer im MotoGP-Feld sein, denn Andrea Dovizioso hängt seinen Helm an den Nagel. Wie steht der Spanier zum erfahrenen Yamaha-Fahrer? «Ich respektiere Andrea, er hatte eine sehr erfolgreiche Karriere, er ist ein harter Arbeiter, der mich in vielen Etappen meiner Karriere sehr inspiriert hat», lobte Espargaró. «Was er mit Ducati erreicht hat, ist etwas, von dem man viel lernen kann. Seine Zeit mit Ducati war unglaublich. Ich wünsche ihm das Beste und natürlich wird er das Motocross fahren genießen. Gratulation zu seiner Karriere und auf Wiedersehen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.