Pecco Bagnaia (Ducati): «Kenne jede Ecke in Misano»

Pecco Bagnaia war am Donnerstag mit Fabio Quartararo und Aleix Espargaró in der Pressekonferenz

Für Ducati-Star Pecco Bagnaia beginnt am Freitag in Misano ein Heimrennen. Er ist mit zuletzt drei MotoGP-Siegen in Folge wieder näher an die Spitzenreiter herangerückt, 44 Punkte trennen ihn und Fabio Quartararo.

«Ich glaube nicht, dass es nur 44 Punkte sind. 44 ist sehr viel», betonte Francesco Bagnaia am Donnerstag in der Pressekonferenz am Misano World Circuit. «Ich bin sehr glücklich, meinen Heim-GP zu fahren, denn ich habe das ganze Jahr darauf gewartet, viele heimische Fans auf den Tribünen zu sehen. Ich hoffe, sie genießen es.»

Für den Ducati-Werksfahrer hat Misano zuletzt nicht immer nur pures Glück bedeutet. Im letzten Jahr gewann er das erste Rennen, doch ein paar Wochen später stürzte der Italiener in Führung liegend, womit er Fabio Quartararo den WM-Titel schenkte. Auch 2020 stürzte Pecco nach einer lang anhaltenden Führung im MotoGP-Rennen. Dennoch, der Speed des 25-Jährigen auf der 4,226 km langen Strecke ist beeindruckend.

«Ich bin mir sicher, dass der Kampf sehr hart werden wird, weil Fabio im letzten Jahr sehr konkurrenzfähig war und auch Aprilia wird mit dem Schritt, den sie nach vorne gemacht haben, an der Spitze sein», stellte Bagnaia klar. «Sehr viele Italiener mit Ducati-Bikes werden stark sein, auch Franco wird schnell sein. Es wird nicht einfach, besonders mit der durchwachsenen Wettervorhersage an diesem Wochenende.»

Der WM-Dritte fügte anschließend hinzu: «Ich kenne jede Ecke in Misano, es ist unsere Trainingsstrecke. Wir haben diese Möglichkeit, darüber sind wir sehr froh. Wir können aber auch nicht unbegrenzt testen und Fabio war letztes Jahr sehr nah an mir dran, auch Bastianini war sehr stark, Marc natürlich auch. Egal wie oft du auf einer Strecke fährst, die Fahrer der Weltmeisterschaft sind immer konkurrenzfähig.»

Ab 2023 fährt Enea Bastianini für das Ducati-Werksteam aus Bologna – neben Pecco Bagnaia. Wie sieht Pecco die Entscheidung seines Arbeitgebers? «Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden musste, wer mein Teamkollege sein wird. Am Ende ist es nicht meine Aufgabe, das Team musste das entscheiden. Ich glaube, wir können mit Enea einen guten Job machen, ich kenne ihn aus meiner Kindheit sehr gut, deswegen fühle ich, das wir das gut hinbekommen werden. Wichtig wird es sein, dass er lernt, wie wir arbeiten. Dann kann es großartig werden», machte der Italiener klar.

Am Dienstag und Mittwoch wird in Misano getestet. Gibt es große Neuigkeiten bei Ducati? «Ich glaube, wir haben nicht sehr viel auszuprobieren. Vielleicht ein paar Aerodynamik-Teile, an denen wir gerade arbeiten», hielt sich Bagnaia kurz.

Ein weiteres Thema ist der Rücktritt von Andrea Dovizioso an diesem Wochenende. Dazu der neunfache MotoGP-Laufsieger: «Für ihn wird es ein emotionales Wochenende, gerade weil er in Misano aufhören wird. Wir haben großartige Erinnerungen an ‚Dovi‘, denn er hat für Ducati so viele großartige Dinge vollbracht. Er war der einzige Fahrer, der mit Marc kämpfen konnte, zu der Zeit, als Marc ganz vorne war. Wir werden Andrea vermissen, denn er ist einer der großen Charaktere.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.