Andrea Dovizioso wünscht sich eine großartige Party

Für Yamaha-Fahrer Andrea Dovizioso endet am kommenden Sonntag seine Karriere als GP-Rennfahrer. Der Italiener wird in Misano sein letztes MotoGP-Rennen bestreiten und wünscht sich eine große Party.

Es war wirklich nicht die beste MotoGP-Saison für Andrea Dovizioso. Der Italiener aus dem WithU RNF Yamaha-Team liegt nach 13 von 20 Rennen nur WM-Rang 21. Elf Zähler sicherte sich der 36-Jährige, doch nach dem GP in Misano Adriatico ist Schluss für «Dovi».

Der 24-fache GP-Sieger und 125-ccm-Weltmeister von 2004 kam nach seiner kurzen Auszeit im letzten Jahr in Misano zurück in die Motorrad-WM. Nach acht Jahren bei Ducati stiegt Dovizioso wieder auf eine Yamaha M1, doch diese bereitete ihm seitdem keine Freude. Sein bestes Ergebnis war nur ein elfter Platz in Portimão im April 2022. Nach der Sommerpause zog der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister die Reißleine, er kündigte seinen Rücktritt nach dem Heimrennen in Misano an.

«San Marino ist der letzte Grand Prix», betonte Dovizioso am Dienstag noch einmal etwas wehmütig. «Das wird sehr ungewöhnlich und komisch nach meiner langen Karriere. Aber ich freue mich sehr darauf, in Misano aufzuhören, denn alle meine Freunde und Fans werden dort sein. Ich hoffe, dass es ein großartiges Wochenende werden wird.»

Der Yamaha-Fahrer fügte hinzu: «Es wird sehr wichtig, konkurrenzfähig zu sein. Ich möchte versuchen, einige Punkte zu holen und ich glaube, dass wir dort vier sehr gute Tage haben werden. Und eine großartige Party.» Ab dem GP in Aragón wird Cal Crutchlow die Yamaha des Italieners übernehmen.

Die GP-Karriere von «Dovi»:

345 Rennen

24 Siege

39 zweite Plätze

40 dritte Plätze

20 Pole-Positions

22 schnellste Rennrunden

125-ccm-Weltmeister 2004 auf Honda

Fünfmal Vizeweltmeister (2006/07 in der 250-ccm-Klasse & 2017 - 2019 in der MotoGP)

Zweimal WM-Dritter (2005 in der 250-ccm-Klasse & 2011 in der MotoGP)

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.