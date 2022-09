Jorge Martin (8./Ducati): «Deshalb war ich langsam»

Jorge Martin am Freitag in Misano

Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin kam am Freitag im zweiten freien Training in Misano in die Top-10. Zuvor lief im ersten Training einiges schief. Die Hintergründe verriet er im Interview.

Platz 8 und sechs Zehntelsekunden Rückstand auf seinen Ducati-Markenkollegen Enea Bastianini an der Spitze des MotoGP-Trainings in Misano, das ist das Resultat von Jorge Martin am ersten Tag beim San Marino-GP. Doch am Morgen hatte der Ducati-Fahrer mehr Probleme. Der Spanier strandete mit 1,5 Sekunden Rückstand auf Platz 20.

«Ein schwieriger Morgen, aber am Abend ist alles gut. Im ersten Training haben wir das Vertrauen verloren, ich weiß nicht. Ich hatte Probleme beim Bremsen, als ich in die Kurve reingefahren bin, beim Umlegen und so weiter», hielt Martin fest. «Vielleicht lag es an den Streckenbedingungen. Ich fahre sehr stark über das Vorderrad, das hat am Morgen nicht so funktioniert. Deshalb war ich langsam.»

Der Fahrer aus dem Pramac-Team fuhr am Ende des Tages mit den weichen Reifen vorne und hinten raus und erzielte die achtbeste Zeit auf dem 4,226 km langen Kurs. «Nachher sind wir zu unserem Standard-Set-up zurückgekehrt, so war ich gleich wieder vertrauter und konnte schneller fahren.»

«Wir sind nah an der Spitze, ich denke, wir benötigen aber für den Sieg mindestens vier Zehntel in der Pace, das wird schwierig», so der Spanier. «Zwei Zehntel für das Podium sollten möglich sein. Wir müssen alles besser verstehen, dann können wir einen Schritt nach vorne machen.»

Martin, der in der MotoGP-Gesamtwertung nach 13 von 20 Läufen auf Platz 9 steht, fügte abschließend hinzu: «Ich habe gesehen, dass Enea und Pecco eine sehr gute Pace haben. Wir werden uns die Daten ansehen und schauen, wo wir uns verbessern können. Wir wissen genau, was wir am Bike verändern müssen, damit wir schneller werden.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981