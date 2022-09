Pecco Bagnaia (2.): «Mein Fehler, bin einverstanden»

Ducati-Star Pecco Bagnaia erwischte am ersten Tag beim GP in Misano nicht den besten Tag in diesem Jahr. Der Italiener wurde bestraft, außerdem stürzte er am Nachmittag mit seiner Desmosedici GP22.

Kurz vor dem Ende des ersten freien Trainings in Misano kam es zu einer Situation zwischen Alex Márquez (Honda) und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Der Italiener fuhr aus Kurve 2 heraus und wurde plötzlich auf der Ideallinie langsamer. Márquez musste zaubern, um dem WM-Dritten nicht draufzufahren, auch Enea Bastianini (Ducati) musste reagieren.

Weil die Stewards dieses Vorgehen als gefährlich und unverantwortlich betitelten, bekam Bagnaia für die Startaufstellung beim GP von San Marino am Sonntag eine Strafe. Er wird nach dem Qualifying drei Plätze zurückversetzt und damit maximal aus der zweiten Reihe losfahren können. Der 25-Jährige nahm das im Nachhinein auf sich.

«Ich bin völlig einverstanden mit der Strafe, denn ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, das Training wäre bereits zu Ende gewesen, aber das war nicht der Fall. Es war mein Fehler, ich habe mich bereits bei den Stewards entschuldigt», betonte Bagnaia am Freitagabend. «Die Strafe ist korrekt. Ich habe gefragt, warum ich keinen Long-Lap bekommen habe, sondern die Grid-Strafe. Sie haben mir gesagt, dass es daran liegt, dass es für mich das erste Mal ist. Man bekommt dies Strafe als Verwarnung, bei einer Wiederholung dann den Long-Lap-Penalty.»

Der MotoGP-Titelkandidat fügte noch hinzu: «Es ist der richtige Schritt, damit man solchen Vergehen mehr Aufmerksamkeit schenkt.»

Was ändert sich durch die Strafe? «Für den Speed ändert sich nichts, aber für das Qualifying ist es eine Last. Ich muss in die erste Reihe fahren, denn ein Startplatz in der zweiten Reihe ist schwierig, aber akzeptabel. Die dritte Reihe wird dann langsam zu schwierig», so der neunfache MotoGP-Laufsieger. «Es ist keine Strecke, auf der das Überholen sehr schwierig ist, der Sachsenring wäre da viel schwieriger. Aber es ist besser, vorne zu starten.»

Im zweiten Training kam Pecco auf Platz 2. Doch zuvor stürzte der Italiener auf dem 4,226 km langen Circuit in seiner Heimat. «Luca Marini fuhr vor mir. Ich bin schneller in die Kurve eingefahren als er, ich wollte weiter innen fahren, um ihn dann eine Kurve später zu überholen. Ich habe dann die weiße Linie berührt und bin gestürzt. Es war ebenfalls mein Fehler», gestand er im Interview.

Was sagt er zum Comeback von Honda-Star Marc Márquez beim Test am Dienstag und Mittwoch? «Ich glaube, er wird in Aragón das Rennen fahren und wir alle kennen Marc sehr gut, er wird beim Misano-Test vorne fahren wollen. Er will sein Bike schnell bewegen. Wenn wir nach dem ersten Testtag sehen, dass er in einer guten Verfassung ist, dann wird er in Aragón am GP teilnehmen», ist Bagnaia überzeugt. «Marc zurückzuhaben, ist etwas, über das wir uns freuen können.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (2. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,517 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,114 sec

3. Miller, Ducati, + 0,185

4. Zarco, Ducati, + 0,320

5. Quartararo, Yamaha, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,365

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,412

8. Martin, Ducati, + 0,649

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,674

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,725

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,784

12. Oliveira, KTM, + 0,813

13. Brad Binder, KTM, + 0,841

14. Rins, Suzuki, + 0,848

15. Alex Márquez, Honda, + 0,901

16. Nakagami, Honda, + 1,049

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,139

18. Pirro, Ducati, + 1,156

19. Marini, Ducati, + 1,232

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,377

21. Bradl, Honda, + 1,461

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,683

23. Gardner, KTM + 2,042

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,091

25. Watanabe, Suzuki, + 4,502

MotoGP-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,313 min

2. Miller, Ducati, + 0,224 sec

3. Pirro, Ducati, + 0,380

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,385

5. Viñales, Aprilia, + 0,393

6. Bagnaia, Ducati, + 0,439

7. Bastianini, Ducati, + 0,525

8. Rins, Suzuki, + 0,545

9. Marini, Ducati, + 0,668

10. Zarco, Ducati, + 0,686

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,792

12. Brad Binder, KTM, + 0,894

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,940

15. Nakagami, Honda, + 1,001

16. Dovizioso, Yamaha, + 1,122

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,249

18. Oliveira, KTM + 1,323

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,374

20. Martin, Ducati, + 1,517

21. Bradl, Honda, + 1,542

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,584

23. Gardner, KTM + 1,852

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,523

25. Watanabe, Suzuki, + 4,981