Misano: Welcher Ducati-Fahrer hilft Pecco Bagnaia?

Mit 44 Punkten Rückstand wird Pecco Bagnaia kaum aus eigener Kraft Weltmeister werden. Aber seine Kollegen Zarco, Bastianini, Miller und Martin haben eigene Interessen – sie wollen Rennen gewinnen.

Pecco Bagnaia liegt auf der Lenovo-Ducati jetzt noch 44 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo, aber es haben mit Zarco (minus 75 Punkte), Miller (minus 77), Bastianini (minus 82), Martin (minus 113), Luca Marini (minus 131) und Marco Bezzecchi (minus 132) nicht weniger als sechs weitere Desmosedici-Piloten zumindest noch theoretische Titelchancen. Denn 175 Punkte sind 2022 noch zu gewinnen.

Die Ducati-Manager stellten vor dem Misano-GP klar, dass die Markenkollegen auf die Titelchancen von Bagnaia Rücksicht nehmen sollten, er sollte nicht unnötig in Gefahr gebracht werden. Denn bei Ducati erinnert man sich noch mit Schrecken an jenen Argentinien-GP, als Iannone seinen Teamkollegen Dovizioso in der vorletzten Kurve der Schlussrunde zu Boden riss. Und auch zwischen Bastianini, Bagnaia und Martin gab es 2022 schon brenzlige Situationen, die zu Stürzen der Titelanwärter führten – in Doha und Le Mans zum Beispiel.

Ducati will endlich den ersten Fahrer-WM-Titel seit Casey Stoner 2007 gewinnen. Denn 2022 winkt zwar der dritte Gewinn in der Marken-WM in Serie, aber das gilt als schwacher Trost.

Ducati verfügt über das beste Motorrad (neun Pole-Positions, acht Saisonsiege, 19 Podestplätze, vier Fahrer in der WM in den Top-6), aber auf den ersten zwei WM-Rängen tummeln sich Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaró (Aprilia).

Was sagen die Bagnaia-Markenkollegen zu den unmissverständlichen Bitten um Rücksichtnahme?

Wird Johann Zarco zum Beispiel versuchen, endlich seinen ersten GP-Sieg zu erringen? Oder wird er auf Bagnaia Rücksicht nehmen?

«Eine gute Frage», stellte Zarco fest. «Gigi Dall’Igna hat zu mir gesagt, wenn ein Ducati-Fahrer die Chance auf einen GP-Sieg sieht, wollen wir ihm diese Möglichkeit nicht vermasseln. Er betonte: ‘Dann fahr' auf Sieg, aber sei clever.’ Er meinte auch: 'Wenn du mit Pecco um den fünften Platz streitest und keine Aussichten auf das Podium bestehen, dann könnte es Sinn machen, ihm ein paar zusätzliche Punkte zu überlassen.'»

Zarco weiter: «Gigi weiß, wie bedeutend ein MotoGP-Sieg für jeden Fahrer ist. Deshalb will er uns diese Gelegenheit nicht nehmen, wenn sie sich ergibt. Er will uns dieses Siegesgefühl nicht nehmen.»

Auch Jack Miller, der seit Mail 2021 (Jerez und Le Mans) keinen MotoGP-Sieg errungen hat, möchte sich gerne mit einem weiteren GP-Triumph bei Ducati verabschieden. «In Misnao, Aragón, Buriram und Phillip Island bieten sich gute Gelegenheiten», meint der Australier. Er ist aber Profi genug, um im Zweifelsfall auch auf die Interessen von Ducati und Bagnaia Rücksicht zu nehmen.

«Für mich ist es wichtig, Pecco beim Titelgewinn zu helfen», erklärte Enea Bastianini. «Gleichzeitig ist es wichtig für mich, ein viertes Rennen in diesem Jahr zu gewinnen. Wir geben immer das Maximum. Dieses Gefecht wird am Sonntag spannend, denn alle Ducati-Fahrer werden hier konkurrenzfähig sein, auch alle italienischen Piloten. Wir treten an, um Rennen zu gewinnen. Das wird hier auch am Sonntag der Fall sein.»

«Das gilt auch für mich» stellte Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin fest, «Wir sind in der WM, um Siege zu erobern. Im Vorjahr ist mir in Österreich ein MotoGP-Erfolg gelungen. Ich möchte ihn in diesem Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt wiederholen. Aber wenn ich auf der sechsten Position rumfahre, habe ich sowieso keine Chance, gegen Pecco zu fighten.»

Übrigens: Der letzte offensichtliche Fall von Stallorder passierte bei Ducati 2017 beim Sepang-GP, als Jorge Lorenzo seinem Teamkollegen Andrea Dovizioso den Sieg überlassen musste.

«Wir haben getan, was wir tun mussten», sagte Gigi Dall'Igna damals. Denn durch dieses Manöver blieb der Titelfight gegen Marc Márquez bis zum Finale in Valencia 2017 offen.

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.