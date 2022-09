Enea Bastianini: «Versuche für Gresini zu gewinnen» 03.09.2022 - 19:06 Von Nora Lantschner

© Gresini Racing Enea Bastianini: Ein typischer Spruch von Fausto Gresini im lokalen Dialekt am Helm

Das Helmdesgin widmete Enea Bastianini beim Heim-GP dem verstorbenen Fausto Gresini, dazu wird seine Ducati GP21 am Sonntag in der ersten Startreihe von Misano in einer besonderen Lackierung erstrahlen.