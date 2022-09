Fabio Quartararo (5.): «Wir hatten keine Probleme»

Fabio Quartararo holte elf Punkte in Misano

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo fuhr im Grand Prix von San Marino an einem Podestplatz vorbei. Der Franzose wurde nach 27 Runden Fünfter, während Hauptrivale Pecco Bagnaia (Ducati) weitere 25 Zähler kassierte.

Das MotoGP-Rennen von Misano wurde für Fabio Quartararo zu einem Überlebenskampf. Der Monster Energy Yamaha-Werksfahrer hatte einen guten Start, anschließend kam er nach einem Fehler von Aleix Espargaró sogar am Aprilia-Piloten vorbei. Fortan war er Fünfter, doch der WM-Leader konnte keinen Platz mehr auf seine Gegner vor ihm gutmachen.

Am Ende kreuzte der MotoGP-Weltmeister den Zielstrich auf dem 4,2 km langen Kurs mehr als fünf Sekunden hinter Sieger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam. «Ich war komplett am Limit. Mehr oder weniger im gesamten Rennen war ich frustriert, denn ich habe 100 Prozent gegeben und konnte nicht um bessere Plätze kämpfen», klagte der Franzose im Anschluss. «Wir müssen prüfen, woran es am Ende gelegen hat.»

«Meine Pace war ziemlich ähnlich zu der im Training. Einen anderen Fahrer zu überholen, ist aber einfach unmöglich», ergänzte Quartararo.

Was war das Problem in diesem GP? «Es gab keine Probleme, das ist es ja. Als ich hinter den Ducatis fuhr, sogar ganz dicht hinter ihnen, konnte ich normal bremsen. Ich habe mich gut gefühlt auf dem Motorrad, das ist das komische. Ich war nicht schlecht, aber es wurde nur Platz 5. Selbst als ich ganz nah an Marini dran war, konnte ich nicht überholen», sagte der Yamaha-Fahrer, der nur noch einen 30-Punkte-Vorsprung auf Bagnaia hat.

Schaut Quartararo beängstigt n die Zukunft? «Ich bin nicht beängstigt, aber auch nicht ruhig. Nach einem guten Rennen bin ich fünf Sekunden hinter dem Sieger. Das ist keine großartige Position. Ich bin einfach konstanter als Pecco gewesen, aber unser Tempo ist zu langsam», stellte er klar. «Aragón wird sehr hart werden. Aber dann kommt Japan, Thailand und Co. Wir waren dort schon lange nicht mehr. Hoffentlich können wir überraschen.»

«Ich mache einen guten Job, bin am Limit und die Pace ist gut, aber es ist nicht genug. Wir können so nicht dagegenhalten, mit dem Bike sind wir am Limit angekommen.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I (4. September)

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.