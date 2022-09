Misano-Test: Aprilia-Doppelführung zur Mittagspause

Aleix Espargaró übernahm am Dienstag vor der Mittagspause die Führung beim ersten von zwei MotoGP-Testtagen auf dem Misano World Circuit. Der WM-Dritte führt vor seinem Teamkollegen Maverick Viñales.

Maverick Viñales hatte am Morgen beim ersten Testtag in Misano zügig begonnen. Der Dritte des San Marino-GP am Sonntag fuhr mit 1:31,557 min bereits schneller als die Pole-Position-Zeit von Jack Miller (Ducati) am Samstag. Doch kurz vor der Mittagspause umrundete Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaró den 4,226 km langen Kurs noch 26/1000 Sekunden schneller. Espargaró hatte bis zur Mittagspause (von 13 bis 14 Uhr wird in Misano nicht gefahren) bereits 45 Runden zurückgelegt, Viñales sogar 51.

Hinter den beiden Werks-Aprilias platzierte sich nach den ersten vier Stunden MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo auf seiner Yamaha M1. Der WM-Leader fuhr ebenfalls bereits 43 Runden, ihm fehlten nur 0,057 Sekunden auf die Bestzeit von Aleix Espargaró.

Platz 4 belegte Honda-Werksfahrer Pol Espargaró. Der Spanier, der am Sonntag beim Misano-GP gleich in der ersten Kurve in einem Massensturz verwickelt war, fuhr eine schnellste Zeit von 1:31,707 min. Damit war der 31-Jährige bereits schneller als am gesamten GP-Wochenende, denn seine beste Runde lag bei 1:32,075, gefahren im FP3.

Auf den Plätzen 5 und 6 waren um 13 Uhr Ortszeit die beiden Ducati-Fahrer Enea Bastianini und Pecco Bagnaia, die am Sonntag noch bis zur Ziellinie um den Sieg im MotoGP-Rennen gekämpft hatten.

Brad Binder belegte als schnellster der KTM-Truppe Platz 13, sein Rückstand war 0,6 Sekunden. Marc Márquez fuhr bei seinem MotoGP-Comeback bis zum Mittag bereits 39 Runden, er fand sich auf Position 17 wieder. Stefan Bradl (Honda) lag nach 44 zurückgelegten Runden in Misano auf dem 22. Platz (+ 1,103 sec).

Domi Aegerter, der in dieser Woche die Chance erhalten hatte, die Suzuki GSX-RR des verletzten Joan Mir zu testen, hatte nach vier Stunden 33 Runden auf der Uhr. Seine schnellste Rundenzeit war bisher eine 1.33,907 min, damit lag er auf Platz 27.

Testzeiten Misano, Dienstag, 13 Uhr (6. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31.531 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,026 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,057

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,176

5. Bastianini, Ducati, + 0,210

6. Bagnaia, Ducati, + 0,277

7. Martin, Ducati, + 0,333

8. Rins, Suzuki, + 0,405

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,419

10. Marini, Ducati + 0,506

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,524

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

13. Brad Binder, KTM, + 0,623

14. Miller, Ducati, + 0,682

15. Zarco, Ducati, + 0,690

16. Oliveira, KTM, + 0,805

17. Marc Márquez, Honda, + 0,864

18. Raúl Fernández, KTM, + 0,867

19. Alex Márquez, Honda, +0,945

20. Nakagami, Honda, + 0,981

21. Pirro, Ducati, + 1,031

22. Bradl, Honda, + 1,103

23. Gardner, KTM, + 1,208

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,289

25. Pedrosa, KTM, + 1,508

26. Savadori, Aprilia, + 1,848

27. Aegerter, Suzuki, + 2,376

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,366