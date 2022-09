Enea Bastianini (Ducati): Vorgeschmack auf 2023

Enea Bastianini am Dienstag in Misano

Seit eineinhalb Wochen ist fix, dass Enea Bastianini 2023 neben Francesco «Pecco» Bagnaia für das Ducati-Lenovo-Werksteam antreten wird. In Misano testet er für den Hersteller aus Borgo Panigale schon das neue Chassis.

«Ich bin zufrieden, wir haben einen guten Testtag absolviert und morgen werden wir noch einen Vormittag lang testen», berichtete Enea Bastianini, nachdem er seinem Arbeitstag am Dienstag eine gute Stunde vor dem offiziellen Testschluss um 18 Uhr beendet hatte.

Die «Bestia» fährt zwar noch in Gresini-Farben, wurde von den Verantwortlichen in Borgo Panigale aber bereits mit einer Aufgabe im Hinblick auf die kommende Saison im Ducati-Lenovo-Werksteam betraut: «Wir haben gute Informationen gesammelt und das neue Chassis getestet», verriet Enea. «Ich würde sagen, dass es recht gut gelaufen ist. Das neue Chassis hat seine Stärken, das alte ebenso. Ducati wird daran arbeiten müssen, aber ich glaube, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben. Am Ende war ich ein bisschen müde und auf gebrauchten Reifen unterwegs, dennoch bin ich eine 1:31er-Zeit gefahren.»

Es handelte sich also um eine Chassis-Variante für 2023, die in dieser Saison in keinem Rennen mehr zum Einsatz kommen werde, bestätigte Bastianini: «Ja, es ist noch nicht bei 100 Prozent. Ich glaube, dass auch Pecco daran arbeitet.»

Sein künftiger Teamkollege Pecco Bagnaia ließ auf seinen vierten Sieg in Folge beim ersten von zwei Testtagen auf der Heimstrecke von Misano in 1:31,292 min die Tagesbestzeit folgen. Bastianini belegte mit 0,440 sec Rückstand den zehnten Platz der kombinierten Zeitenliste beider Sessions.

Misano-Test, Dienstag, Session 2 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, + 0,181 sec

3. Martin, Ducati, + 0,262

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Zarco, Ducati, + 0,314

6. Quartararo, Yamaha, + 0,364

7. Bastianini, Ducati, + 0,500

8. Viñales, Aprilia, + 0,524

9. Brad Binder, KTM, + 0,624

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,756

12. Miller, Ducati, + 0,853

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,854

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,951

15. Raúl Fernández, KTM, + 1,103

16. Alex Márquez, Honda, + 1,116

17. Oliveira, KTM, + 1,119

18. Nakagami, Honda, + 1,175

19. Pirro, Ducati, + 1,397

20. Pedrosa, KTM, + 1,447

21. Gardner, KTM, + 1,601

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,019

23. Savadori, Aprilia, + 2,285

24. Bradl, Honda, + 2,286

Misano-Test, Dienstag, Session 1 (6. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31.531 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,026 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,057

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,176

5. Bastianini, Ducati, + 0,210

6. Bagnaia, Ducati, + 0,277

7. Martin, Ducati, + 0,333

8. Rins, Suzuki, + 0,405

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,419

10. Marini, Ducati + 0,506

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,524

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

13. Brad Binder, KTM, + 0,623

14. Miller, Ducati, + 0,682

15. Zarco, Ducati, + 0,690

16. Oliveira, KTM, + 0,805

17. Marc Márquez, Honda, + 0,864

18. Raúl Fernández, KTM, + 0,867

19. Alex Márquez, Honda, +0,945

20. Nakagami, Honda, + 0,981

21. Pirro, Ducati, + 1,031

22. Bradl, Honda, + 1,103

23. Gardner, KTM, + 1,208

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,289

25. Pedrosa, KTM, + 1,508

26. Savadori, Aprilia, + 1,848

27. Aegerter, Suzuki, + 2,376

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,366

Kombinierte Zeitenliste (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897