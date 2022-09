Franco Morbidelli (Yamaha): «Volles Programm»

Nicht der 14. Platz in der kombinierten Zeitenliste des Tages, sondern die vielen Neuheiten an seiner Yamaha M1 stachen am Dienstag beim Misano-Test ins Auge: Das Feedback von Franco Morbidelli.

Drei Motorräder pro Fahrer standen am Dienstag in der vollen Box des Yamaha-Werksteams. Franco Morbidelli zeigte sich nach einem arbeitsreichen ersten Testtag zufrieden. «Der heutige Tag ist glatt gelaufen», schilderte «Franky».



Ganz im Gegenteil zum Renntag in Misano also, denn am Sonntag war der 27-Järhige in seinem Heimrennen bereits in der dritten Runde ausgeschieden, als er dem direkt vor ihm gestürzten Fabio Di Giannantonio nicht ausweichen konnte.

Yamaha wartete beim Misano-Test nicht nur mit dem neuen Motor für 2023 auf, sondern auch mit einem neuen Aero-Paket und einem neuen Chassis. «Das Programm war ziemlich voll, aber wir haben es geschafft, alle Dinge abzuarbeiten – mit guter Präzision, mit guten Runs und guten Informationen», betonte Morbidelli. «Es war ein wirklich guter Tag. Die Pace war auch recht gleichmäßig, um Dinge auszuprobieren. Es war ein interessanter Tag», bekräftigte er.

Sein Teamkollege Fabio Quartararo zeigte sich vor allem mit dem neuen Motor zufrieden. Dem stimmte der Italiener mit brasilianischen Wurzeln zu: «Ja, ja, der Motor fühlt sich gut an. Das schöne und sanfte Verhalten der Yamaha im unteren Drehzahlbereich wurde beibehalten, aber in den höheren Gängen und mit mehr Umdrehungen entwickelt der Motor einen recht guten Speed.» Der Motor erfüllt also die Wünsche des Yamaha-Werksfahrers? «Ja», bestätigte «Morbido».

Zum neuen Chassis, das bereits in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte, erklärte der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020: «Das Chassis ist ein bisschen anders. Ich war damit auf Anhieb in einigen Bereichen schnell, in denen ich mit dem anderen Chassis nicht schnell war. Leider habe ich dafür aber auf der Bremse ein bisschen an Performance verloren. Wir müssen es noch im Detail analysieren und vielleicht morgen noch einmal testen, bevor wir wissen, ob ich mich dafür entscheiden werde oder nicht.»

Misano-Test, Dienstag, Session 2 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, + 0,181 sec

3. Martin, Ducati, + 0,262

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Zarco, Ducati, + 0,314

6. Quartararo, Yamaha, + 0,364

7. Bastianini, Ducati, + 0,500

8. Viñales, Aprilia, + 0,524

9. Brad Binder, KTM, + 0,624

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,756

12. Miller, Ducati, + 0,853

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,854

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,951

15. Raúl Fernández, KTM, + 1,103

16. Alex Márquez, Honda, + 1,116

17. Oliveira, KTM, + 1,119

18. Nakagami, Honda, + 1,175

19. Pirro, Ducati, + 1,397

20. Pedrosa, KTM, + 1,447

21. Gardner, KTM, + 1,601

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,019

23. Savadori, Aprilia, + 2,285

24. Bradl, Honda, + 2,286

Misano-Test, Dienstag, Session 1 (6. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31.531 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,026 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,057

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,176

5. Bastianini, Ducati, + 0,210

6. Bagnaia, Ducati, + 0,277

7. Martin, Ducati, + 0,333

8. Rins, Suzuki, + 0,405

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,419

10. Marini, Ducati + 0,506

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,524

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

13. Brad Binder, KTM, + 0,623

14. Miller, Ducati, + 0,682

15. Zarco, Ducati, + 0,690

16. Oliveira, KTM, + 0,805

17. Marc Márquez, Honda, + 0,864

18. Raúl Fernández, KTM, + 0,867

19. Alex Márquez, Honda, +0,945

20. Nakagami, Honda, + 0,981

21. Pirro, Ducati, + 1,031

22. Bradl, Honda, + 1,103

23. Gardner, KTM, + 1,208

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,289

25. Pedrosa, KTM, + 1,508

26. Savadori, Aprilia, + 1,848

27. Aegerter, Suzuki, + 2,376

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,366

Kombinierte Zeitenliste (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897