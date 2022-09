Brad Binder (KTM): Probleme erschwerten den Test

Für Brad Binder lief der zweite MotoGP-Testag auf dem Misano Circuit nicht wunschgemäß, denn technische Probleme verhinderten am Morgen die Ausfahrt mit verschiedenen Updates von KTM. Später spult er einige Runden ab.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder hatte bereits am Dienstag einen positiven ersten Testtag in Misano. Der Südafrikaner konzentrierte sich dabei um einige Problemzonen. Am Ende konnten auch einige Fortschritte erzielt werden, am Mittwoch sollten dann die von Testfahrer Dani Pedrosa getesteten Teile auch beim WM-Siebten ausprobiert werden.

Doch das verzögerte sich zunächst. «Unser Plan war es, am Morgen das Bike zu verwenden, was Dani zuvor gefahren ist. Leider hatten wir ein paar kleinere Schwierigkeiten, ich hoffe, dass wir dann am Nachmittag noch damit fahren können», erklärte der 27-Jährige in der Mittagspause.

«Wir hatten dann zusätzlich einige Teile, die wir ausprobieren wollten, doch es kam immer ein Problem dazwischen. Deshalb hatten wir sehr viele In- und Outlaps. Leider konnte ich am Vormittag nur einen normalen Run absolvieren», fügte er hinzu.

In der letzten Session drehte der KTM-Fahrer dann nochmal auf. Binder fuhr 46 Runden auf dem Misano World Circuit, es scheint, als wären die Probleme also am Nachmittag nicht mehr aufgetreten.

Teamchef Francesco Guidotti berichtete ebenfalls über die Testarbeit mit Binder und Pedrosa. «Mit Dani und Brad haben wir sehr wertvolle Arbeit geleistet. Es ist nicht wirklich ein 2023er-Motorrad, es sind ein paar Teile, denn das neue Motorrad ist noch nicht fertig. Wir wollten Brad die Gelegenheit geben, ein paar Dinge auszuprobieren», sagte der Italiener.

«Das hauptsächliche Ziel dieses Tests war, besser zu verstehen, wo wir stehen. Der Test war sehr vollgepackt, wir haben viele Runden gedreht, somit haben wir viele Informationen gesammelt, mit denen wir arbeiten können», fügte Guidotti hinzu.

