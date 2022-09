Brad Binder (KTM): Größere Updates am Mittwoch

Brad Binder vor Remy Gardner in Misano

Der erste der beiden MotoGP-Testtage verlief für Brad Binder zufriedenstellend. Auch wenn er in der Zeitenliste nicht vorne zu finden ist, Fortschritte konnte der KTM-Fahrer ganz sicher erzielen.

Für das Team Red Bull-KTM testen in dieser Woche besonders Dani Pedrosa und Brad Binder Teile für die zukünftige Laufbahn der RC16. Miguel Oliveira wird den Hersteller am Ende der Saison verlassen, er geht zu Aprilia und bekommt keine großen Updates mehr. Für Binder standen deshalb einige Vergleichstests auf dem Plan am Dienstag.

Der Südafrikaner beendete den Tag auf dem Misano World Circuit auf Position 11. «Ich habe mich sehr gut gefühlt. Wir hatten verschiedene Bereiche, in denen wir gearbeitet haben», erklärte Binder am Dienstagabend. «Ein Punkt war das Bremsen am Kurveneingang, denn wir hatten zuletzt wirklich große Probleme damit, dass das Heck unser Bike über das Vorderrad schiebt. Wir haben das etwas verbessern können. Für Mittwoch haben wir einen weiteren Schritt vor.»

«Wir haben ein paar Gabeln ausprobiert, das hat nicht wirklich gut funktioniert», brachte der WM-Siebte klar zum Ausdruck. «Außerdem haben wir mit der Kupplung und der Motorbremse viel herumgespielt, damit wir Unterstützung am Kurveneingang erhalten. Auch hier konnten wir einen kleinen Fortschritt erzielen, das einlenken ist nun einfacher. In der Kombination war es ein kleiner Schritt.»

Binder fasste zusammen: «Wir haben keine großen Dinge ausprobiert, aber die kleinen Dinge, die wir anwendeten, haben einen Unterschied gemacht. Am Mittwoch werden wir dann auch optisch ein paar Unterschiede sehen.»

Welche Rolle spielt KTM-Testfahrer Dani Pedrosa für den Stammpiloten? «Dani hat bereits einiges ausprobiert, ich hab noch nicht gesehen, was das genau war. Aber wenn das gut funktioniert hat, werde ich sie am zweiten Tag nutzen», so Binder.

«Im letzten Jahr haben wir fast jedes Wochenende etwas ausgetauscht, dabei oft nicht festgestellt, ob wir uns dadurch verbessern oder nicht. Diese Herangehensweise haben wir 2022 geändert», stellte Binder am Ende klar. «Manchmal gehört es dazu, dass du etwas an ein Bike baust und du keine Verbesserung erzielst. Dann weißt du aber, dass du in eine andere Richtung gehen musst. Du hast also eine klare Richtung. Wir arbeiten sehr hart, damit wir weiter nach vorne kommen.»

Kombinierte Zeitenliste (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897

Misano-Test, Dienstag, Session 2 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, + 0,181 sec

3. Martin, Ducati, + 0,262

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Zarco, Ducati, + 0,314

6. Quartararo, Yamaha, + 0,364

7. Bastianini, Ducati, + 0,500

8. Viñales, Aprilia, + 0,524

9. Brad Binder, KTM, + 0,624

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,756

12. Miller, Ducati, + 0,853

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,854

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,951

15. Raúl Fernández, KTM, + 1,103

16. Alex Márquez, Honda, + 1,116

17. Oliveira, KTM, + 1,119

18. Nakagami, Honda, + 1,175

19. Pirro, Ducati, + 1,397

20. Pedrosa, KTM, + 1,447

21. Gardner, KTM, + 1,601

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,019

23. Savadori, Aprilia, + 2,285

24. Bradl, Honda, + 2,286

Misano-Test, Dienstag, Session 1 (6. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31.531 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,026 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,057

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,176

5. Bastianini, Ducati, + 0,210

6. Bagnaia, Ducati, + 0,277

7. Martin, Ducati, + 0,333

8. Rins, Suzuki, + 0,405

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,419

10. Marini, Ducati + 0,506

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,524

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

13. Brad Binder, KTM, + 0,623

14. Miller, Ducati, + 0,682

15. Zarco, Ducati, + 0,690

16. Oliveira, KTM, + 0,805

17. Marc Márquez, Honda, + 0,864

18. Raúl Fernández, KTM, + 0,867

19. Alex Márquez, Honda, +0,945

20. Nakagami, Honda, + 0,981

21. Pirro, Ducati, + 1,031

22. Bradl, Honda, + 1,103

23. Gardner, KTM, + 1,208

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,289

25. Pedrosa, KTM, + 1,508

26. Savadori, Aprilia, + 1,848

27. Aegerter, Suzuki, + 2,376

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,366