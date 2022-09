KTM weiß: Miguel Oliveira ist schlau genug dafür

Beim Test von KTM in Misano konzentrierte sich der Hersteller bei der Entwicklungsarbeit auf Dani Pedrosa und Brad Binder. Miguel Oliveira überraschte das nicht, er setzte die Konzentration auf sich selbst.

128 Runden fuhr Miguel Oliveira mit seiner KTM an den beiden Testtagen der MotoGP-Klasse in Misano. Der Portugiese ließ am Ende die vierte Session auf der 4,2 km langen Piste an der Adria aus, weil er für den Rest der Saison genug Informationen gesammelt hatte.

Oliveira wechselt 2023 in das RNF-Aprilia-Team, bei der Entwicklung der RC16 ist er deshalb nicht weiter eingebunden. «Wir haben am Morgen einige Runden gedreht. Ich habe mich gleich gut gefühlt mit dem Bike und mit den Reifen. Ich habe einige «Time Attacks» vorgenommen, das hat gut funktioniert. Für mich gab es nicht wirklich viel zu testen, es ging nur darum, einige Dinge zu bestätigen, die wir am Dienstag ausprobiert haben», betonte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. «Ich bin sehr gespannt auf Aragón.»

Im Herbst stehen die Rennen in Asien und Australien auf dem Programm. Es wird also ein Comeback einiger spektakulärer Strecken geben, die während der Corona-Pandemie nicht befahren wurden. Somit fehlen auch einige Daten, die es schwieriger machen könnte.

«Es wird sehr spannend zu sehen, wie wir uns an die verschiedenen Streckenlayouts anpassen können. Ich erwarte aber keine übermäßigen Probleme, als wir sie normalerweise vorfinden», betonte Oliveira. «Wir werden versuchen, das Beste zu erreichen. Hoffentlich sind wir konkurrenzfähig.»

Francesco Guidotti ist seit diesem Jahr Teamchef des KTM-Werksteams. Der Italiener äußerte sich nach den Tests in Italien zur momentanen Situation. «Dieser Test diente für Miguel dazu, besser zu verstehen, auf welchem Stand wir sind. Es ist eine gute Möglichkeit zu sehen, ob die Arbeit während der Saison ordentlich verlaufen ist», so Guidotti. «Wir haben die Teile für 2023 nur mit Brad und Dani getestet. Miguel ist schlau genug, um das zu verstehen. Er hat nicht einmal danach gefragt. All diese Teile werden für den Rest der Saison nicht verfügbar sein.»

«Er hat uns damit geholfen, das zu testen, was wir noch in diesem Jahr einsetzten können», betonte der Teamchef im Anschluss an das Interview in Misano.

Misano-Test, kombinierte Zeiten (6. und 7. September)

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,118 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,135

4. Bastianini, Ducati, + 0,206

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,279

6. Martin, Ducati, + 0,385

7. Marini, Ducati, + 0,419

8. Oliveira, KTM, + 0,531

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,537

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

11. Zarco, Ducati, + 0,552

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,560

13. Marc Márquez, Honda, + 0,588

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,653

15. Nakagami, Honda, + 0,732

16. Brad Binder, KTM, + 0,749

17. Alex Márquez, Honda, + 0,810

18. Miller, Ducati, + 0,873

19. Rins, Suzuki, + 0,882

20. Pirro, Ducati, + 1,016

21. Pedrosa, KTM, + 1,254

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,292

23. Gardner, KTM, + 1,379

24. Bradl, Honda, + 1,580

25. Darryn Binder, Yamaha, + 1,766

26. Savadori, Aprilia, + 2,325

27. Aegerter, Suzuki, + 2,835

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,843