Miguel Oliveira: «Viñales-Performance überzeugt mich»

Miguel Oliveira bei einer kurzen Testpause am Dienstag in Misano

Nach sechs Jahren trennen sich die Wege von Miguel Oliveira und KTM. «Maverick Viñales hat sich auf der Aprilia schnell zurecht gefunden, das hat mich vom Wechsel überzeugt», sagt der Portugiese.

Miguel Oliveira hat seine Red-Bull-KTM-Mannschaft schon nach dem Mugello-GP am Sonntagabend informiert, dass er sich nach dieser Saison von KTM trennen wird. Der Portugiese und sein Manager-Vater Paulo verhandelten eine Woche später noch mit Gresini Racing, als die Ducati-Corse-Chefs schon fest mit einer Einigung rechneten. Doch das Gresini-Team wollte offenbar den entsprechenden Anteil an der Fahrergage nicht bezahlen. Die Mannschaft von Nadia Padovani nahm lieber Alex Márquez, der 1 Million Euro von Estrella Galicia 0,0 mitbringt.

Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola einigte sich hingegen schnell mit dem vierfachen MotoGP-Sieger und Vizeweltmeister von 2015 (Moto3) und 2018 (Moto2), der alle seine 16 GP-Siege auf KTM errungen hat und in den kleinen Klassen bei Red Bull-KTM-Ajo erfolgreich war.

Oliveira unterzeichnete in der Sommerpause einen Vorvertrag bei Aprilia Racing, er wird mit Raúl Fernández 2023 das WithU-RNF-Aprilia-Team bilden und eine diesjährige Aprilia RS-GP22 fahren.

Bei der Pierer Mobility AG musste Oliveira im Mai erfahren, dass er seinen Platz im Red Bul-Werksteam am Saisonende für Jack Miller räumen muss. Die Abschiebung zu Tech3 wollte er aber nicht hinnehmen.

Auch ein verbessertes Angebot des KTM-Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer, der Oliveira einen Drei-Jahres-Vertrag für das neue GASGAS Tech3 Factory Team anbot, konnte den aktuellen WM-Zehnten beim Österreich-GP nicht mehr umstimmen.

«Nach sechs erfolgreichen Jahren verlasse ich KTM nicht im Groll», versichert Oliveira. «Das späte Angebot, das ich in Spielberg bekommen habe, weil mich KTM in der Familie behalten wollte, war sehr fair. Ich bin sehr stolz auf das Verhältnis, das wir in allen den Jahren mit den Verantwortlichen der Pierer-Gruppe aufgebaut haben. Wir haben uns bei den Verhandlungen in den letzten Monaten immer sehr transparent verhalten. Wir haben uns gegenseitig immer auf dem Laufenden gehalten und uns Feedback gegeben. Die Welt dreht sich weiter, wir werden weiter in Kontakt bleiben.»

Für Stefan Pierer, der sich jetzt nach zwei Jahren über die Rückkehr von Pol Espargaró freut, ist das Kapitel Oliveira noch nicht ganz beendet. «Vielleicht kommt Miguel in ein oder zwei Jahren wieder zurück», meinte er beim Österreich-GP.

Oliveira beobachtet natürlich inzwischen die technischen Fortschritte bei Aprilia sehr sorgfältig. «Aber von außen lassen sich die Motorräder schwer beurteilen. In der Hitze des Gefechts meinst du immer, alle anderen Bikes seien besser als deines. Aber wenn ich auf Viñales schaue, dann hilft es mir, das Potenzial der Aprilia einzuschätzen. Denn er kam nach viereinhalb Jahren bei Yamaha zu Aprilia und fährt jetzt regelmässig aufs Podest; er hat von Anfang an auf einem sehr guten Level performt. Aleix fährt seit 2017 für Aprilia, also fast seine ganze MotoGP-Karriere. Die Leistung von Maverick hat mich mehr zum Umstieg bewogen als die Ergebnisse von Aleix. Jeder Teamwechsel basiert auf Hoffnung und Vertrauen. Ich werde mich bemühen, Aprilia für ihr Vertrauen und ihr Investment zu entschädigen.»

Kombinierte Zeitenliste (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, 1:31,473

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,531

4. Martin, Ducati, 1:31,554

5. Viñales, Aprilia, 1:31,557

6. Quartararo, Yamaha, 1:31,588

7. Bezzecchi, Ducati, 1:31,591

8. Zarco, Ducati, 1:31,606

9. Pol Espargaró, Honda, 1:31,707

10. Bastianini, Ducati, 1:31,741

11. Brad Binder, KTM, 1:31,916

12. Rins, Suzuki, 1:31,936

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,950

14. Morbidelli, Yamaha, 1:32,048

15. Miller, Ducati, 1:32,145

16. Oliveira, KTM, 1:32,336

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,395

18. Raúl Fernández, KTM, 1:32,395

19. Alex Márquez, Honda, 1:32,408

20. Nakagami, Honda, 1:32,467

21. Pirro, Ducati, 1:32,562

22. Bradl, Honda, 1:32,634

23. Pedrosa, KTM, 1:32,739

24. Gardner, KTM, 1:32,739

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,820

26. Savadori, Aprilia, 1:33,379

27. Aegerter, Suzuki, 1:33,907

28. Dovizioso, Yamaha, 1:34,897

Misano-Test, Dienstag, Session 2 (6. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,292 min

2. Marini, Ducati, + 0,181 sec

3. Martin, Ducati, + 0,262

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Zarco, Ducati, + 0,314

6. Quartararo, Yamaha, + 0,364

7. Bastianini, Ducati, + 0,500

8. Viñales, Aprilia, + 0,524

9. Brad Binder, KTM, + 0,624

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,756

12. Miller, Ducati, + 0,853

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,854

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,951

15. Raúl Fernández, KTM, + 1,103

16. Alex Márquez, Honda, + 1,116

17. Oliveira, KTM, + 1,119

18. Nakagami, Honda, + 1,175

19. Pirro, Ducati, + 1,397

20. Pedrosa, KTM, + 1,447

21. Gardner, KTM, + 1,601

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,019

23. Savadori, Aprilia, + 2,285

24. Bradl, Honda, + 2,286

Misano-Test, Dienstag, Session 1 (6. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31.531 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,026 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,057

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,176

5. Bastianini, Ducati, + 0,210

6. Bagnaia, Ducati, + 0,277

7. Martin, Ducati, + 0,333

8. Rins, Suzuki, + 0,405

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,419

10. Marini, Ducati + 0,506

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,524

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

13. Brad Binder, KTM, + 0,623

14. Miller, Ducati, + 0,682

15. Zarco, Ducati, + 0,690

16. Oliveira, KTM, + 0,805

17. Marc Márquez, Honda, + 0,864

18. Raúl Fernández, KTM, + 0,867

19. Alex Márquez, Honda, +0,945

20. Nakagami, Honda, + 0,981

21. Pirro, Ducati, + 1,031

22. Bradl, Honda, + 1,103

23. Gardner, KTM, + 1,208

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,289

25. Pedrosa, KTM, + 1,508

26. Savadori, Aprilia, + 1,848

27. Aegerter, Suzuki, + 2,376

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,366