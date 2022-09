Aragón: Zeitplan für Comeback-GP von Márquez und Co.

Das letzte Europa-Rennen vor der Übersee-Tournee dürfen MotoGP-Fans aus mehreren Gründen nicht verpassen: Der Zeitplan und die Ausgangslage für den «Gran Premio Animoca Brands de Aragón» auf einem Blick.

Nach einem rennfreien Wochenende findet die Europa-Tournee der Motorrad-WM 2022 im MotorLand Aragón bei Alcañiz vorerst ein Ende. Direkt im Anschluss beginnen mit dem Japan-GP (23. bis 25. September) die Überseerennen, ehe der Tross am ersten November-Wochenende für das WM-Finale in Valencia nach Spanien zurückkehren wird.

Aragón ist mit dem 5,077 km langen Rundkurs, der zehn Links- und sieben Rechtskurven aufweist, seit 2010 fester Bestandteil des WM-Kalenders. Der erfolgreiche MotoGP-Pilot im MotorLand («Ciudad del Motor») ist Marc Márquez: Der Repsol-Honda-Star gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019. Dazu kommt ein Moto2-Sieg aus dem Jahr 2011.

Damit hat er sich seinen «Marc Márquez corner» in Aragón, die Kurve 10, redlich verdient. Umso passender, dass der achtfache Weltmeister 110 Tage nach seinem bisher letzten MotoGP-Rennen in Mugello bei seinem Heim-GP am morgigen Freitag erstmals wieder in ein GP-Wochenende starten wird.

Es ist nicht das einzige Comeback, das die Fans im MotorLand erleben werden: Suzuki-Ass Joan Mir kehr nach seiner in Spielberg zugezogenen Knöchelverletzung zurück und Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow übernimmt nach einem Jahr Rennpause die M1 von Andrea Dovizioso.

Spannende WM-Situation in allen Klassen

Im Vorjahr setzte sich in Aragón Francesco «Pecco» Bagnaia nach einem spannenden Duell gegen Márquez durch, es war der erste MotoGP-Sieg des Moto2-Weltmeisters von 2018. Mittlerweile hat der Ducati-Werksfahrer sein Konto auf zehn Siege in der Königsklasse aufgestockt – darunter vier in Folge seit der Dutch TT in Assen.

Mit dieser eindrucksvollen Serie verkürzte Pecco seinen Rückstand auf Yamaha-Star und WM-Leader Fabio Quartararo auf 30 Punkte (nach dem Sachsenring-GP waren es 91!). Aprilia-Ass Aleix Espargaró rutschte nach dem San Marino-GP drei Punkte hinter Bagnaia auf den dritten WM-Rang zurück, der nun älteste Stammfahrer im MotoGP-Feld gab sich im Hinblick auf die kommenden Strecken, die ihm und der RS-GP wieder besser liegen sollten, aber kämpferisch – und das trotz Fingerverletzung.

Für eine spannende Ausgangslage sorgen auch die kleinen Klassen: In der Moto2-WM trennen Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) und Ai Ogura (Honda Team Asia) sechs Rennen vor Schluss nur vier Punkte. In der Moto3-Tabelle löste Izan Guevara seinen GASGAS-Teamkollegen Sergio Garcia in Misano erstmals an der Spitze ab. Die beiden trennen elf Zähler. Dennis Foggia (Leopard Honda) will nach seinem Heimsieg mit aktuell 35 Punkten Rückstand aber auch noch in den Titelkampf eingreifen.

Zeitplan für den «Gran Premio Animoca Brands de Aragón» 2022:

Freitag, 16. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP2

17.50 – 18.15 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 17. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 18. September

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)