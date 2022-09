Miguel Oliveira (KTM/15.): «Nicht in Panik verfallen»

Miguel Oliveira: Platz 15 am Freitag in Aragón

Nach dem 15. Platz am Freitag muss sich Miguel Oliveira in Aragón noch steigern, wenn er ins Q2 aufsteigen will. Aber er traut sich einiges zu. «Ich bin happy mit dem Freitag.»

Miguel Oliveira (27) steuerte die Red Bull-KTM im ersten MotoGP-Training auf dem MotorLand Aragón heute auf Platz 7, er verlor nur 0,319 Sekunden auf die Bestzeit von Aleix Espargaró. Im FP2 rutschte er nach ein paar Zwischenfällen und Problemen auf Rang 15 zurück. Dieser Position blieb ihm auch in der Tageswertung erhalten. Rückstand auf Jorge Martin: 0,640 Sekunden.

Auf der 5,077 km langen Strecke mit sieben Rechts- und zehn Linkskurven und der 968 Meter langen Zielgeraden fanden die Asse wie üblich im FP1 eine verschmutzte Piste mit wenig Grip vor.

«Trotzdem waren diese 45 Minuten keine Zeitverschwendung, sonst hätten wir die Piste im zweiten Training säubern müssen. Übrigens: Während im FP1 1:48,686 min zur Bestzeit reichten, legte Pramac-Ducati-Werkspilot Jorge Martin im FP2 bereits 1:47,402 min vor. Zur Erinnerung: Die Pole-Position errang Pecco Bagnaia im Vorjahr mit 1:46,322 min.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller und Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

«Es war ein guter Tag. Doch ich habe mit dem letzten Exit im FP2 keine wirkliche Freude gehabt, denn ich konnte meine Zeiten nicht deutlich verbessern. Dazu habe ich etwas Seltsames am Motorrad gefühlt. Ich hatte nicht viel Grip am Hinterreifen und habe die ersten zwei Runden vergeudetet, weil ich zwei Fehler gemacht habe. Aber ich hatten in den ersten Runden ein guten Speed und eine recht anständige Pace», ergänzte der Portugiese.

«Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten am Motorrad ändern, damit wir ein bisschen schneller werden», meinte der vierfache MotoGP-Sieger. «In den Sektoren 2 und 3 müssen wir uns steigern. Aber generell bin ich happy mit diesem Tag.»

«Am Motorrad hat sich seit dem Misano-GP nichts verändert», stellte Miguel fest. Aber wir haben auf jeden Fall vom Zwei-Tage-Test in Italien ein paar Ideen mit nach Aragón genommen. Wir wollen aber. Nicht in Panik verfallen und wollen deshalb am Motorrad nicht zu viel verändern. Denn wir sind überzeugt, dass dieser Circuit am Samstag sicher noch um ein paar zehntel schneller wird.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Aragón (16. September):

1. Martin, Ducati, 1:47,402 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,074 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,107

4. Bastianini, Ducati, + 0,181

5. Bagnaia, Ducati, + 0,237

6. Rins, Suzuki, + 0,263

7. Viñales, Aprilia, + 0,276

8. Marc Márquez, Honda, + 0,359

9. Miller, Ducati, + 0,398

10. Marini, Ducati, + 0,491

11. Nakagami, Honda, + 0,509

12. Brad Binder, KTM, + 0,510

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,549

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,600

15. Oliveira, KTM, + 0,640

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,827

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,073

18. Alex Márquez, Honda, + 1,119

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,129

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,216

21. Mir, Suzuki, + 1,219

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,286

23. Pol Espargaró, Honda, + 1,341

24. Remy Gardner, KTM, + 1,350

MotoGP-Ergebnis FP1, Aragón:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:48,686 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,012 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,089

4. Nakagami, Honda, + 0,176

5. Zarco, Ducati, + 0,196

6. Bastianini, Ducati, + 0,205

7. Oliveira, KTM, + 0,319

8. Quartararo, Yamaha, + 0,399

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,402

10. Marini, Ducati, + 0,484

11. Marc Márquez, Honda, +0,521

12. Martin, Ducati, + 0,634

13. Miller, Ducati, + 0,636

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,663

15. Viñales, Aprilia, + 0,671

16. Crutchlow, Yamaha, + 0,706

17. Mir, Suzuki, + 0,761

18. Aleix Márquez, Honda, + 0,804

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,829

20. Brad Binder, KTM, + 0,956

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,164

22. Gardner, KTM, + 1,563

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,626

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,684