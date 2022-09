Alex Rins (6.): Neues Ride Height Device am Samstag

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins kam am Freitag gut in den GP von Aragón, denn er fuhr in den freien Trainings am Ende auf Platz 6. Für Samstag und Sonntag wird er erstmals ein neues Ride Height Device einsetzen.

Der Misano-Test war für Alex Rins ein wichtiger Arbeitstag, denn Suzuki brachte tatsächlich vor dem Ausstieg aus dem Motorsport am Jahresende noch einmal neue Teile mit. Rins testete ein neue Ride Height Device an der GSX-RR und befand es für gut. Weil es nur begrenzt zur Verfügung steht, wurde jedoch am Freitag in Aragón noch auf einen Einsatz verzichtet.

«Ich konnte gleich von Beginn an schnell fahren und um die ersten Plätze kämpfen, es war wirklich kein schlechter Tag, ich bin glücklich. Am Samstag werden wir das neue Ride Height Device nutzen, das wir schon in Misano ausprobiert habe», betonte der Spanier.

«Wir haben nur zwei davon, deshalb haben wir es an diesem Tag nicht eingesetzt. Damit wir uns ein paar Kilometer damit sparen, haben wir es nicht benutzt. Wir können ein paar Zehntel herausholen, das wird sicher helfen», so Rins, der am Freitag trotzdem auf Platz 6 kam.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller und Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

«Es wird ganz sicher am Ausgang der Kurve 15 helfen, außerdem nach Kurve 17. Das aktuelle System senkt sich zu schnell ab und verursacht große Bewegungen am Motorrad, außerdem führt es zu mehr Wheelies», erklärte der zukünftige Honda-Fahrer. «Das neue Device ist etwas härter, deshalb besser für die genannten Schwachpunkte.»

Wie schaut es im Top-Speed in Aragón aus? Die Gegengerade ist über ein Kilometer lang, am Freitag fehlten Rins etwa fünf km/h auf Francesco Bagnaia und Enea Bastianini, die ihre Ducatis mit 349,5 km/h bewegten und damit an der Spitze waren. «Mit den Ducatis können wir nicht mithalten, aber mit den Tech3-Bikes geht es», schmunzelte der WM-Neunte. «Ich konnte Gardner überholen. Leider ging das bei den Werks-KTM-Fahrern nicht.»

«Wir müssen auf die Hinterreifen aufpassen», mahnte Rins abschließend an. «Nach drei oder vier Runden bauen sie schlagartig ab, das müssen wir im Rennen gut im Auge behalten. Normalerweise bin ich aber in der Lage, das zu kontrollieren. Kommt ganz auf die Position und Situation im Rennen an, auch die Startposition ist entscheidend. Ich glaube, wir können ein gutes Qualifying absolvieren.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Aragón (16. September):

1. Martin, Ducati, 1:47,402 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,074 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,107

4. Bastianini, Ducati, + 0,181

5. Bagnaia, Ducati, + 0,237

6. Rins, Suzuki, + 0,263

7. Viñales, Aprilia, + 0,276

8. Marc Márquez, Honda, + 0,359

9. Miller, Ducati, + 0,398

10. Marini, Ducati, + 0,491

11. Nakagami, Honda, + 0,509

12. Brad Binder, KTM, + 0,510

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,549

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,600

15. Oliveira, KTM, + 0,640

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,827

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,073

18. Alex Márquez, Honda, + 1,119

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,129

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,216

21. Mir, Suzuki, + 1,219

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,286

23. Pol Espargaró, Honda, + 1,341

24. Remy Gardner, KTM, + 1,350

MotoGP-Ergebnis FP1, Aragón:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:48,686 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,012 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,089

4. Nakagami, Honda, + 0,176

5. Zarco, Ducati, + 0,196

6. Bastianini, Ducati, + 0,205

7. Oliveira, KTM, + 0,319

8. Quartararo, Yamaha, + 0,399

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,402

10. Marini, Ducati, + 0,484

11. Marc Márquez, Honda, +0,521

12. Martin, Ducati, + 0,634

13. Miller, Ducati, + 0,636

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,663

15. Viñales, Aprilia, + 0,671

16. Crutchlow, Yamaha, + 0,706

17. Mir, Suzuki, + 0,761

18. Aleix Márquez, Honda, + 0,804

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,829

20. Brad Binder, KTM, + 0,956

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,164

22. Gardner, KTM, + 1,563

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,626

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,684