Maverick Vinales (13.) – Aragón war nicht sein Tag 18.09.2022 - 19:06 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Maverick Vinales in Aragon

Am Freitag war die Welt von Maverick Vinales noch in Ordnung, doch am Samstag änderte sich das schlagartig. Von Platz 13 im MotoGP-Rennen in Aragón ist der Aprilia-Pilot enttäuscht.