Marc Márquez (Honda): «Fühle mich gut nach Aragón»

Was geht in Motegi?

Am kommenden Wochenende steht das 16. GP-Event des Jahres auf dem Programm. Repsol Honda-Fahrer Marc Márquez kommt voll motiviert zu seinem zweiten MotoGP-Rennen nach dem Comeback.

Die Rückkehr in den Grand-Prix-Zirkus hatte sich der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez etwas anders vorgestellt. Der Honda-Werksfahrer kam am vergangenen Sonntag im Rennen im MotorLand Aragón nicht über die erste Runde hinaus, denn nach zwei Kollisionen mit Fabio Quartararo (Yamaha) und Markenkollege Taka Nakagami war die RC213V zu stark beschädigt.

Gleich in dieser Woche geht es erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie zu den Übersee-Rennen in Asien. Für das Honda-Heimspiel am kommenden Wochenende hat sich der Spanier viel vorgenommen, denn körperlich hatte er nach dem Comeback in Aragón keine größeren Beschwerden.

«Ich bin sehr aufgeregt, nach Japan zurückzukommen, denn es ist Hondas Heimrennen. Die Rennstrecke macht Spaß und die Fans sind immer unglaublich», freute sich Márquez, der in der WM-Gesamtwertung auf Position 15 steht. «In Motegi kannst du jede Art von Wetter haben, deshalb müssen wir genau beobachten, was passieren wird.»

Márquez weiß, dass es mit nur einem freien Training am Freitag nicht einfacher wird, aber trotzdem ist er hoch motiviert. «Weil wir einen veränderten Zeitplan vorfinden, werden es sehr intensive zweieinhalb Tage. Ich fühle mich aber körperlich gut nach Aragón», sagte der 29-Jährige. «Ich möchte das Wochenende in Japan genießen und weiter an der völligen Genesung und der Bike-Entwicklung arbeiten.»

MotoGP-Ergebnis, Aragón (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 23 Rdn. in 41:35,462 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,042 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,139

4. Brad Binder, KTM, + 6,379

5. Miller, Ducati, + 6,964

6. Martin, Ducati, + 12,030

7. Marini, Ducati, + 12,474

8. Zarco, Ducati, + 12,655

9. Rins, Suzuki, + 12,702

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,150

11. Oliveira, KTM, + 17,071

12. Alex Márquez, Honda, + 18,463

13. Viñales, Aprilia, + 18,730

14. Crutchlow, Yamaha, + 20,090

15. Pol Espargaró, Honda, + 27,588

16. Gardner, KTM, + 28,805

17. Morbidelli, Yamaha, + 30,422

18. Darryn Binder, Yamaha, + 31,330

19. Di Giannantonio, Ducati, + 31,595

20. Raúl Fernández, KTM, + 36,160

– Marc Márquez, Honda, 22 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, erste Runde nicht beendet

– Fabio Quartararo, Yamaha, erste Runde nicht beendet



MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.