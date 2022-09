Brad Binder: «Kyalami wäre ideal für Südafrika-GP»

Seit 1985 hat in Kyalami bei Johannesburg kein Südafrika-GP mehr stattgefunden. Der Motegi-GP-Zweite Brad Binder hält die Piste für GP-tauglich und macht sich für einen Heim-GP stark.

Bei der Fanumfrage der Dorna stellte sich heraus, dass sich viele MotoGP-Anhänger eine Rückkehr des Südafrika-GP wünschen. In den letzten 40 Jahren wurde in Kyalami und Welkom gefahren, aber der Phakisa Freeway in Welkom war von 1999 bis 2004 GP-Schauplatz, danach verschwand er wegen dauernder Zuschauerpleiten in der ehemaligen Goldgräberstadt endgültig vom GP-Kalender.

2022 treten mit Brad und Darryn Binder zwei Brüder in der MotoGP-WM auf, Sie wünschen sich ebenfalls einen Heim-GP. Brad hat 2016 die Moto3-WM gewonnen und in der Sommerpause mit einer MotoGP-KTM RC16 den Kyalami Circuit heimgesucht.

Kyalami (in der Nähe von Johannesburg gelegen) war von 1983 bis 1985 nur dreimal GP-Standort, die Superbike-WM gastierte 2009 noch dort.

«Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit wieder einen Südafrika-GP bekommen», sagt Brad Binder, der MotoGP-WM-Sechste und Red Bull-KTM-Werkspilot, der in Aragón auf Platz 4 gelandet ist und beim Japan-GP mit Platz 2 glänzte. «Kyalami ist ein ausgezeichneter Circuit, die Einrichtungen und die Infrastruktur lassen keine Wünsche offen, auch was die Boxenanlage und alles andere betrifft. Sie sind besser als auf den meisten aktuellen GP-Pisten, auf denen wir fahren. Es ist alles ziemlich bereit für einen Grand Prix. Man müsste nur an zwei Stellen die Mauern etwas zurückversetzen, damit bei einem Fehler genug Sturzraum vorhanden ist. Wenn das erledigt wird, steht einem GP in Südafrika nichts mehr im Wege.»

Aber bisher haben sich die Kyalami-Betreiber bei der Dorna noch nicht um einen Motorrad-GP beworben – im Gegensatz zum Sokol Circuit (Kasachstan), Buddh International Circuit (Indien) und zu Saudi Arabien, wo aber bisher mit dem Bau einer Motorrad-GP-Strecke noch gar nicht begonnen wurde.

Auf dem renovierten Kyalami Grand Prix Circuit (4,522 km lang, 16 Kurven) finden heute kaum noch Rennen statt, da er sich in einem Wohngebiet befindet und mit strengen Auflagen zur Lärmvermeidung belegt worden ist.

Stattdessen wurde er teilweise zum Kyalami Office Park umgewandelt, in dem sich kleine und mittelständische Unternehmen angesiedelt haben.

2009 gastierte erstmals seit 2002 wieder die Superbike-Weltmeisterschaft in Kyalami. Nach einer weiteren Veranstaltung im Jahr 2010 wurde der ursprünglich bis 2015 laufende Vertrag zwischen der Regierung der Provinz Gauteng und dem damaligen Superbike-WM-Vermarkter Flammini aufgelöst.

«Wir hatten vor einigen Jahren mit den Betreibern von Kyalami einmal Gespräche, aber seither ist nichts passiert», erklärte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta auf Anfrage von SPEEDWEEK.com.