Danilo Petrucci erfreut: «Suzuki ist ein Sieger-Bike» 26.09.2022 - 20:28 Von Tim Althof

© MotoAmerica Danilo Petrucci feiert sein MotoGP-Comeback in Buriram

Weil Joan Mir in Buriram am kommenden Wochenende noch fehlen wird, hat das Suzuki-Werksteam Danilo Petrucci verpflichtet. Der Italiener feierte am Wochenende den Vizetitel bei den US-Superbikes auf Ducati.