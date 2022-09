Takaaki Nakagami: «Ich war nie wütend auf Marc»

Nachdem Takaaki Nakagami am Montag an der rechten Hand operiert worden war, bekam er in Motegi vorerst nur für das FP1 die Freigabe der Rennärzte. Seine Verfassung und seine Sicht der Kollision mit Marc Márquez.

Vor vier Tagen stürzte Takaaki Nakagami im Aragón-GP schon nach sieben Kurven, weil er mit Marc Márquez kollidiert war. Dabei hatte der LCR-Fahrer großes Glück, dass ihn keiner der nachfolgenden MotoGP-Piloten überrollte. Er zog sich allerdings Verletzungen an der rechten Hand zu: Die Sehnen am Ringfinger und dem kleinen Finger wurden in Mitleidenschaft gezogen, deshalb wurde «Taka» am Montag in Barcelona operiert. Dennoch möchte der 30-jährige Japaner seinen ersten Heim-GP seit 2019 unbedingt bestreiten.

Am Donnerstag räumte Nakagami in Motegi allerdings ein: «Um ehrlich zu sein: Mit der Hand habe ich nicht das beste Gefühl. Ich wurde am Montag in Barcelona operiert. Es ist so ziemlich unmöglich, sich in ein paar Tagen zu 100 Prozent zu erholen. Ich habe schon erwartet, dass es ein sehr hartes Heimrennen wird. Zumindest für FP1 habe ich aber das grüne Licht bekommen. Danach habe ich einen weiteren Check und wir werden dann entscheiden, ob ich weitermachen kann oder aufhören muss.»

Erstmals äußerte sich Taka auch zu seiner Sicht des viel diskutierten Vorfalls mit seinem Markenkollegen in Aragón: «Ich habe versucht, Marc auf der Bremse in Kurve 7 zu überholen. Ich konnte die Linie nicht ganz halten und er hat mich im Ausgang wieder überholt. Er war dann klar vor mir, aber als er das Device aktiviert hat, zog das Motorrad offensichtlich nach links. Ich habe versucht, mit dem Ellbogen einen Kontakt zu vermeiden. Das war in so kurzer Zeit aber unmöglich.»

«Ich habe in dem Moment realisiert, dass nicht Marc Schuld war», stellte der LCR-Honda-Pilot klar. «Es war ein unglücklicher Unfall – ein ‚racing incident‘. Ich wurde nie wütend auf Marc, zu 0 Prozent. Es war einfach Pech und ich habe mich verletzt. So ist aber das Leben und es hätte auch schlimmer ausgehen können.»

Regnerische Verhältnisse würden dem angeschlagenen Lokalmatador an diesem Wochenende entgegenkommen. «Es tut mir aber leid für die Fans, denn seit drei Jahren warten die japanischen Fahrer und die Fans auf dieses Wochenende. Hoffentlich wird das Wetter also gut», betonte Nakagami.

MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.