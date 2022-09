Taka Nakagami wurde operiert – Japan-GP in Gefahr?

Taka Nakagami möchte in Motegi am Start sein

LCR-Honda-Fahrer Taka Nakagami kam am Sonntag beim GP von Aragón in der Anfangsphase nach einer Kollision mit Markenkollege Marc Márquez zu Sturz. Dabei verletzte sich der Japaner.

Schon in der ersten Runde beim Grand Prix in Aragón ereignete sich ein angsteinflößender Unfall, bei dem Takaaki Nakagami unfreiwillig zu Boden ging. Nach einer Berührung mit Honda-Werksfahrer Marc Márquez, der nach der Kollision mit Fabio Quartararo Probleme mit seiner RC213V hatte, stürzte der Japaner.

Der LCR-Fahrer hatte Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Fahrern getroffen wurde, als er einige 100 Meter über die Rennstrecke schlitterte. Direkt im Anschluss an das Rennen begab sich Nakagami auf den Weg nach Barcelona, um seine rechte Hand untersuchen zu lassen.

Der 30-Jährige gab nun bekannt, dass er sich von Dr. Mir operieren hat lassen. Nakagami hatte sich Frakturen am kleinen Finger und am Ringfinger in der rechten Hand zugezogen, diese wurden in Barcelona behandelt. Weil bei dem Unfall am Sonntag auch die Sehnen in der Hand in Mitleidenschaft gezogen worden, bangt der Honda-Pilot um die Teilnahme am Heimrennen in Japan am kommenden Wochenende.

Ob Nakagami in Motegi auf seiner Honda am Grand Prix teilnehmen kann, entscheidet sich spätestens am Donnerstag, wenn er sich bei einer Untersuchung von den Ärzten vor Ort eine Freigabe für das Rennen einholen muss.

MotoGP-Ergebnis, Aragón (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 23 Rdn. in 41:35,462 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,042 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,139

4. Brad Binder, KTM, + 6,379

5. Miller, Ducati, + 6,964

6. Martin, Ducati, + 12,030

7. Marini, Ducati, + 12,474

8. Zarco, Ducati, + 12,655

9. Rins, Suzuki, + 12,702

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,150

11. Oliveira, KTM, + 17,071

12. Alex Márquez, Honda, + 18,463

13. Viñales, Aprilia, + 18,730

14. Crutchlow, Yamaha, + 20,090

15. Pol Espargaró, Honda, + 27,588

16. Gardner, KTM, + 28,805

17. Morbidelli, Yamaha, + 30,422

18. Darryn Binder, Yamaha, + 31,330

19. Di Giannantonio, Ducati, + 31,595

20. Raúl Fernández, KTM, + 36,160

– Marc Márquez, Honda, 22 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, erste Runde nicht beendet

– Fabio Quartararo, Yamaha, erste Runde nicht beendet



MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.