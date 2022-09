Luca Marini (Ducati): «Griplevel wirklich schlecht» 24.09.2022 - 18:37 Von Tim Althof

© Mooney VR46 Racing Luca Marini

Nach einem starken ersten Training in Motegi am Freitag begann Luca Marini auch am Samstag mit einem ordentlichen Training im Nassen. Nach dem Qualifying war der Italiener jedoch nicht zufrieden.