Miguel Oliveira (KTM/5.): «Wir können stolz sein»

Am Grid In Japan: Miguel mit Papa Paul Oliveira

Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) gelang beim Japan-GP erstmals seit seinem Sieg in Indonesien (im Regen) ein Podestplatz. «Leider habe ich Platz 4 im Finish noch verloren», seufzte er nach der Niederlage gegen Márquez.

Der vierfache MotoGP-GP-Sieger Miguel Oliveira sagte vor dieser Saison einmal, er müsse endlich lernen, in der MotoGP-WM manchmal auch durchschnittliche Ergebnisse zu akzeptieren. «Damit meinte ich Plätze zwischen 6 und 10», stellte der schneller Portugiese später einmal fest.

Doch in den letzten Wochen hat der 27-jährige Oliveira einige starke Darbietungen geliefert, er hats einen Teamkollegen Brad Binder manchmal in den Schatten gestellt und blieb dem kampfstarken Südafrikaner, der keinen Gegner fürchtet, auch heute im 24-Runden-Rennen in Japan lange Zeit dicht auf den Fersen.

«Das war ein gutes Rennen. Ich bin stolz auf die Performance heute», strahlte der künftige Zahnarzt, der sein Studium unterbrochen hat, um sich auf den Rennsport zu konzentrieren. «Die Pace der unmittelbaren Gegner war für mich am Ende ein bisschen zu schnell, deshalb konnte ich meine vierte Position nicht gegen Marc Márquez verteidigen.»

«Aber ich bin zufrieden mit unserer Leistung an den drei Tagen. Denn wir waren unter allen Verhältnissen schnell und konkurrenzfähig», stellte der WM-Elfte fest. «Wir haben hier definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, nachdem ich in Misano und Aragón zwei schwierige Grand Prix erlebt habe. Auf dieses Ergebnis können wir stolz sein. Jetzt reisen wir nach Thailand weiter. Hoffentlich können wir uns dort weiter verbessern.»

MotoGP-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Miller, Ducati, 24 Rdn in 42:29,174 min

2. Brad Binder, KTM, + 3,409 sec

3. Martin, Ducati, + 4,136

4. Marc Márquez, Honda, + 7,784

5. Oliveira, KTM, + 8,185

6. Marini, Ducati, + 8,348

7. Viñales, Aprilia, + 9,879

8. Quartararo, Yamaha, + 10,193

9. Bastianini, Ducati, + 10,318

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,419

11. Zarco, Ducati, + 16,586

12. Pol Espargaró, Honda, + 17,456

13. Alex Márquez, Honda, + 18,219

14. Morbidelli, Yamaha, + 19,012

15. Crutchlow, Yamaha, + 19,201

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 25,473

17. Di Giannantonio, Ducati, + 27,006

18. Raúl Fernández, KTM, + 29,374

19. Gardner, KTM, + 29,469

20. Nakagami, Honda, + 43,294

– Bagnaia, Ducati, 1 Runde zurück

– Rins, Suzuki, 10 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Tsuda, Suzuki, 13 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 15 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.