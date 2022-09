Nächste Finger-OP für Nakagami, Nagashima als Ersatz

Takaaki Nakagami wird den Thailand-GP am kommenden Wochenende verpassen, stattdessen wird HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima in Buriram auf der LCR-Honda sitzen.

Den Heim-GP in Japan stand Takaaki Nakagami eine Woche nach dem Crash in Aragón und der Operation am Ringfinger und kleinen Finger der rechten Hand zwar tapfer durch, nun muss der 30-jährige Japaner aber eine Zwangspause einlegen.

Nach dem Rennen in Motegi unterzog sich «Taka» bei einem Spezialisten in Japan weiteren Untersuchungen. Dabei wurde bei einem Scan am Dienstagmorgen eine gerissene Sehne im kleinen Finger festgestellt. Nakagami wird am Freitag operiert und hofft auf eine Rückkehr beim Australien-GP (16. Oktober).

In Buriram wird dafür wieder Tetsuta Nagashima im Einsatz sein. Der HRC-Testfahrer war bereits beim Japan-GP mit einer Wildcard am Start, stürzte im Rennen allerdings.

«Zunächst wünsche ich Taka alles Gute und hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkommen kann. Ich werde versuchen, an seiner Stelle mein Bestes für das LCR Honda Idemitsu Team zu geben, und ich werde versuchen, das Rennen zu genießen», sagte Nagashima. «Ich freue mich auf das Rennwochenende. Ich hatte wirklich viel Spaß beim Japan-GP und habe ziemlich viel gelernt. Also möchte ich an diesem Wochenende auf dieselbe Weise weitermachen, weil ich mit dem MotoGP-Bike noch viele Dinge lernen muss.»

