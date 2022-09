Cal Crutchlow: «Wollte in Thailand Urlaub machen» 28.09.2022 - 15:52 Von Tim Althof

© Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose In Motegi kam er auf Position 15

Cal Crutchlow kam bei seinem zweiten MotoGP-Rennen für das RNF-Yamaha-Team in Motegi erneut in die Punkteränge. Beim GP von Thailand an diesem Wochenende geht es für ihn auf eine Strecke, die er lange nicht gefahren ist.