Miguel Oliveira (KTM): «Will den 5. Platz verbessern»

Buriram heute am Donnerstag: Auch am Weekend wird mit Regen gerechnet

Miguel Oliveira stand seit seinem Sieg beim Indonesien-GP im April 2022 nicht mehr auf dem Podest. Nach Rang 5 in Japan traut er sich in Buriram viel zu, auch im Regen.

Erstmals seit dem 6. Oktober 2019 findet an diesem Wochenende wieder ein Thailand-GP auf dem Chang International Circuit in Buriram statt. Zwei Jahre lang musste der Event wegen Corona abgesagt werden. 2019 gewann auf der 20914 erbauten und 4,6 km langen Piste (5 Linkskurven, 7 Rechtskurven, längste Gerade: 1 km) Marc Márquez (Honda) vor Fabio Quartararo (Yamaha) und Maverick Viñales (Yamaha). Andrea Dovizioso brachte die beste Ducati mit 11,2 sec Rückstand auf Platz 4.

KTM kam vor drei Jahren über Rang 13 mit Pol Espargaró (+ 35,6 sec) nicht hinaus. Doch der Spanier war nach seiner Handverletzung von Aragón noch angeschlagen. Nicht nur deshalb traut sich Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira am kommenden Wochenende ein Top-Ergebnis zu. Der Portugiese hat im April in Indonesien bereits den Grand Prix auf dem Mandalika Street Circuit gewonnen und will als WM-Elfter bei den letzten vier Rennen in der Fahrer-WM noch in die Top-Ten vordringen.

Oliveira, zuletzt beim Japan-GP starker Fünfter, will in Thailand besser abschneiden am Sonntag in Motegi, wo ihm Márquez im Finish noch den vierten Platz abspenstig machte. «Ja, ich will meinen fünften Platz verbessern. Es fühlt sich an, als erlebten wir gerade eine gute Phase. Wir haben zuletzt an den Wochenenden tadellose Arbeit geleistet. Es gab einige Schlüsselmomente, in den es uns gelungen ist, gut abzuschneiden. Wir sind in Aragón und Motegi direkt ins Q2 vorgestoßen und. waren auch in der Rennpace schnell. Deshalb freue ich mich definitiv auf dieses Rennen. Wir werden sehen, welche Schwächen und Stärken wir auf diesem Circuit haben.»

Es droht wieder Regen, aber Miguel hat in Japan im nassen Quali den achten Startplatz geschafft. Was erwartet er hier auf nasser Piste? «Ich erinnere mich, dass wir 2019 hier eine Session hatten, die nicht ganz nass war. Aber der Grip hier war ziemlich in Ordnung. Es wird natürlich wieder sehr heiß sein. Deshalb wird es in den Regentrainings nicht ganz so schlimm sein wie sonst. Wenn es nass und kalt ist, wird es kniffliger. Hier bei der Wärme wird es im Regen angenehmer, hoffentlich.»

Die Red Bull-KTM-Piloten hatten vor dem Motegi-GP Angst, mit der RC16 bei den vielen harten Bremszonen auf verlorenem Posten zu stehen. Doch am Sonntag glänzten Binder und Oliveira im Rennen mit den Rängen 2 und 5. Hat Oliveira eine Erklärung dafür?

«Wir haben nicht viel geändert. Wir kamen mit dem Basis-Set und dem Motorrad, das wir kennen», stellte der vierfache MotoGP-Sieger fest. «Wir hatten eine ähnliche Abstimmung wie in Aragón, wo wir vom ersten Training an gut abgeschnitten haben. Doch ich habe ein anderes ‚Aero Package‘ verwendet als in Aragón. Aber beim Elektronik-Set-up haben die Jungs großartige Arbeit geleistet.»

«Hier gibt es nicht so viele enge, langsame Kurven wie in Motegi, nur die Zielkurve ist wirklich langsam», stellte Oliveira fest. «Wir erwarten keine großen Schwierigkeiten, die wir in Motegi vor dem ersten Training noch befürchtet haben. Hier ist die letzte Kurve eine Schlüsselstelle. Wenn du dort den Scheitelpunkt verlasst, kannst du viel Zeit verlieren. Auch die erste Kurve, da biegst zu im 90-Grad-Winkel ab, ist ein bisschen knifflig. Der Rest ist einfach eine Rennstrecke...»

MotoGP-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Miller, Ducati, 24 Rdn in 42:29,174 min

2. Brad Binder, KTM, + 3,409 sec

3. Martin, Ducati, + 4,136

4. Marc Márquez, Honda, + 7,784

5. Oliveira, KTM, + 8,185

6. Marini, Ducati, + 8,348

7. Viñales, Aprilia, + 9,879

8. Quartararo, Yamaha, + 10,193

9. Bastianini, Ducati, + 10,318

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,419

11. Zarco, Ducati, + 16,586

12. Pol Espargaró, Honda, + 17,456

13. Alex Márquez, Honda, + 18,219

14. Morbidelli, Yamaha, + 19,012

15. Crutchlow, Yamaha, + 19,201

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 25,473

17. Di Giannantonio, Ducati, + 27,006

18. Raúl Fernández, KTM, + 29,374

19. Gardner, KTM, + 29,469

20. Nakagami, Honda, + 43,294

– Bagnaia, Ducati, 1 Runde zurück

– Rins, Suzuki, 10 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Tsuda, Suzuki, 13 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 15 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.