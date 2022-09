Marc Márquez (Honda): «Im Nassen ist alles offen»

Marc Márquez ist der bisher einzige MotoGP-Sieger auf dem Chang International Circuit von Buriram. Der Repsol-Honda-Star gibt sich weiterhin betont zurückhaltend, das Wetter könnte ihm aber in die Karten spielen.

«Ich mag die Strecke und ich habe hier sehr gute Erinnerungen an 2018 und 2019. Ich werde aber meine Strategie ändern müssen, weil ich schon zweimal in der letzten Kurve gewonnen habe. Beim dritten Mal werden sie mich schlagen», lachte Marc Márquez in der Pressekonferenz vor dem anstehenden Thailand-GP. Dann wurde er aber schnell wieder ernst und betonte: «Wir werden an diesem Wochenende nicht in derselben Situation sein und nicht in der letzten Runde um den Sieg kämpfen. Das glaube ich zumindest. Es ist aber immer besonders, wenn du auf eine Strecke kommst, an die du gute Erinnerungen hast – seither sind aber viele Dinge passiert.»

Die erste Pole-Position nach 1071 Tagen und ein vierter Platz bei der ersten Zielankunft nach der vierten Oberarm-OP waren für Márquez und sein Team beim Honda-Heimrennen in Motegi am vergangenen Wochenende aber ein wichtiges Signal. «Das Wichtigste war für mich, dass ich das Rennen auf eine gute Weise zu Ende gebracht habe», bekräftigte der 29-jährige Spanier rückblickend.

«Seit Jerez 2020 konnte ich in den letzten Runden nicht mehr attackieren. Denn ich spürte immer Schmerzen und wenn du Schmerzen hast, fehlt dir auch die Kraft und du verlierst ein bisschen die Konzentration. In all den Rennen, die ich seither gefahren bin, habe ich in den letzten Runden immer nachgelassen. In Motegi war ich zum ersten Mal dazu in der Lage, in den letzten Runden weiter zu pushen. Die Kraft hat ein bisschen gefehlt, aber das ist normal», unterstrich der achtfache Weltmeister. «Es stimmt auch, dass uns das Wetter beim Japan-GP geholfen hat. Denn am Samstag wurde der Körper nicht so sehr belastet, das habe ich gemerkt.»

«In dieser Woche habe ich dann länger gebraucht, um mich zu erholen, als ich es erwartet hatte», räumte der Repsol-Honda-Star ein. «Am Montag war das Gefühl okay, aber am Dienstag bin ich aufgestanden und der Arm war total steif. Das braucht Zeit, aber heute fühle ich mich schon besser. Es wird morgen also kein Problem sein», versicherte Marc am Donnerstag.

Das Wetter könnte Márquez an diesem Wochenende wieder entgegenkommen, am Donnerstag regnete es in Buriram. «Laut Vorhersage ist das Wetter sehr wechselhaft», weiß auch der 59-fache MotoGP-Sieger. «Und wenn es nass ist, ist alles offen. Es stimmt, dass es für die körperliche Verfassung weniger fordernd ist. Die Schwächen des Motorrads machen sich dann auch weniger bemerkbar. Es hängt aber sehr stark vom Gefühl ab. In Motegi haben wir im FP2 auf nasser Strecke angefangen, ich bin an die Box gekommen und habe gesagt: ‚Wir rühren nichts mehr an.‘ Denn das Gefühl war gut. Es hat auch mit dem Grip-Level und der Menge an Wasser auf der Strecke zu tun. Mal sehen, wir werden versuchen gut zu arbeiten – aber wir halten uns zurück.»

Wie glaubwürdig diese wiederkehrende Beteuerung ist, bezweifelte unter anderen Motegi-Sieger Jack Miller, der sich ein «zurückhaltend, du?» nicht verkneifen konnte und damit in der Presskonferenz die Lacher auf seiner Seite hatte.

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.