Fabio Quartararo: «Hoffe, wir fahren dort nie wieder»

Für Yamaha-Pilot Fabio Quartararo lief der erste Tag in Buriram gut. Der Franzose steht nach den beiden freien Trainings der MotoGP-Klasse am Freitag auf Rang 5, am Ende konnte er sich nicht mehr verbessern.

WM-Leader Fabio Quartararo fuhr am Freitagmorgen im FP1 der MotoGP-Klasse auf dem Chang International Circuit hinter Marc Márquez (Honda) auf den zweiten Rang. Überraschenderweise waren beide Trainingseinheiten in Buriram trocken, so verbesserten einige Fahrer am Nachmittag ihre Zeiten.

Der Yamaha-Star gehörte allerdings nicht zu den Fahrern, die schneller wurden. Doch dafür hatte er im Interview nach dem ersten Tag in Thailand eine Erklärung parat. «Es war ein guter Tag. Am Morgen war ich stark, auch im FP2 war ich schnell, doch leider hatte ich am Ende bei der Zeitenjagd zwei gelbe Flaggen. In meiner letzten Runde habe ich dann einen Fehler gemacht», berichtete Quartararo. «Davon abgesehen war unsere Pace ganz okay. Als ich den Medium-Hinterreifen aufgezogen hatte, haben wir einen gebrauchten Vorderreifen am Motorrad gelassen, das hat sich sehr gut angefühlt.»

«Ich habe mich allerdings nicht so perfekt auf dem Motorrad gefühlt. Ich war etwas am Limit», fuhr der 23-Jährige fort. «Wahrscheinlich werden sich die Bedingungen relativ stark verändern. Irgendwie waren dieselben Bikes in den Top-5, aber ohne gelbe Flaggen und Fehler wären wir auch vorne.»

Es war zu hören, dass im kommenden Jahr klein «Clinica Mobile» im Fahrerlager vertreten sein wird. Das mobile Krankenhaus gehört bei den Europarennen der MotoGP zum Standard. Ist das wichtig für den Franzosen? «Ich habe gute Beziehungen zu den Physiotherapeuten von dort. Ich bin nicht wirklich im Thema, aber eigentlich muss für Fahrer und auch die Menschen, die im Fahrerlager arbeiten, ein Interesse vorhanden sein, Ärzte und Physiotherapeuten vor Ort zu haben», sagte Quartararo.

Am Donnerstag trug der Weltmeister der Vorsaison eine Brille in der Pressekonferenz. Fährt er auf seiner M1 mit Kontaktlinsen oder benötigt er beim Fahren keine Sehhilfe? «Nein, ich sehe gut auf dem Bike, mein Sehvermögen ist wirklich gut. Ich kann nur nichts lesen, was weit entfernt ist. Deshalb trage ich eine Brille, aber auf dem Motorrad brauche ich sie nicht», so der Yamaha-Star.

Hat Fabio bereits den neuen MotoGP-Kalender 2023 gesehen? Anstatt dem GP in Aragón, den er wirklich nicht mag, wird 2023 in Indien gefahren. «Nein, noch nicht», blickte er fragend auf. Aragón wurde gestrichen. «Das ist gut, ich bin glücklich, sehr glücklich sogar. Ich hoffe, wir fahren dort nie wieder», betonte er mit einem Lächeln im Gesicht.

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550