Aleix Espargaró: «Hinter Pecco gefahren & chancenlos»

Aprilia-Star Aleix Espargaró kam am Freitag in Thailand nicht gut zurecht. Der Spanier fuhr auf dem Chang International Circuit nur auf Position 13, weil ihm auf seiner RS-GP der Grip fehlte.

Bereits im ersten freien Training in Buriram war zu erkennen, dass es für Aprilia beim Thailand-GP nicht einfach werden würde. Aleix Espargaró und Maverick Viñales kamen im Trockenen nur auf die Plätze 16 und 17. Am Nachmittag fuhr Espargaró zwar in die Top-10, doch in der kombinierten Zeitenliste reichte es nicht für einen Platz in der provisorischen Q2-Region.

Nach dem Training klagte er über sein Bike, wie er es lange nicht mehr tat. «Es war wirklich kein einfacher Tag, aber wir haben uns im Laufe des Tages stark verbessert. Leider nicht genug. Meine Pace ist kein Desaster, wir sind nicht so schlecht, aber auf die schnelle Runde verlieren wir zu viel», betonte der Spanier. «Ich bin am Nachmittag Siebter gewesen, aber in der kombinierten Zeitenliste reichte das nicht für die Top-10.»

«Uns fehlt es an Traktion, wir haben sehr starken Wheelspin. Ich hatte lange nicht mehr so ein Gefühl. Wahrscheinlich war es Brünn 2020, als es sich zuletzt so anfühlte», erklärte ein ratloser Espargaró. «Beide Aprilia-Fahrer kämpfen mit durchdrehenden Rädern. Vom Gefühl her fahre ich nicht so schlecht, aber beim Beschleunigen habe ich einfach keinen Grip.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Buriram © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró und Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

Der Aprilia-Star weiter: «Mit dem weichen Reifen bin ich viele Runden gefahren. Ich war in der Lage, sehr viele hohe 1:32er-Runden zu fahren. Ich bin eine Runde hinter Pecco gefahren, aber es war sehr frustrierend, ich war chancenlos. Auf der Bremse ist es okay, aber am Kurvenausgang geht es einfach nicht vorwärts. Ich habe es mit und ohne Rear Ride Height Device probiert, aber es ging nicht. Ich hoffe, die Ingenieure können für Samstag noch etwas machen.»

Die Dorna präsentierte am Freitag den neuen MotoGP-Kalender 2023 mit 21 Rennen und den neuen Läufen in Kasachstan und Indien. Wie gefällt dem WM-Dritten der neue Plan? «Der Kalender im nächsten Jahr wird sehr herausfordernd, ganz besonders der letzte Teil des Jahres. Zweimal drei aufeinander folgende Rennen, sehr weit von zu Hause entfernt, das wird mental sehr hart», sagte Aleix. «Es wird auch mit den neuen Rennen sehr anstrengend, aber es ist, wie es ist. Ich werde versuchen, alles mit meiner Familie unter einen Hut zu bekommen, vielleicht kann ich mit meinen Kindern mehr Zeit verbringen.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550