Buriram Warm-up: Bestzeit für Bagnaia – 14. Márquez

Das Warm-up fand auf trockener Piste statt. Aber für das Rennen um 15 Uhr Ortszeit (10 Uhr MESZ) könnte es regnen. Im Warm-up dominierte der WM-Zweite Pecco Bagnaia.

In der Früh vor dem Warm-up war der Chang International Circuit vom nächtlichen Regen nass, aber bis zum Warm-up der MotoGP-Klasse trocknete die Piste ab. Bei Halbzeit des Warm-up führte Pecco Bagnaia mit 1:30,260 min vor Enea Bastianini (+ 0,376 sec) und Zarco (+ 0,390). 4. Quartararo. 5. Marini. 6. Viñales. 7. Aleix Espargaró. 8. Di Giannantonio. 9. Marc Márquez. 10. Miller. 11. Martin. 12. Morbidelli.

Am Schluss lagen wieder vier Ducati vorne. Zum sechsten Mal in diesem Jahr stehen drei Ducati in der ersten Reihe. Eindrucksvoll: Von den acht Ducati-Piloten haben 2022 schon sieben eine Pole-Position erreicht, nur Luca Marini nicht.

«Es ist seltsam, denn im Frühjahr hatte Luca immer starke Zeiten in den Trainings über eine einzelne Runde, jetzt ist es umgekehrt, jetzt ist er im Rennen stärker. Aber wenn du vom neunten Startplatz wegfährst, musst du in den ersten Runden viel riskieren», meint Mooney-VR46-Teammanager Pablo Nieto.

Ducati freut sich in Thailand über die 13. Pole im 16 Grand Prix. Bagnaia ergatterte 5, Zarco 2, Martin 2, dazu Miller, Di Giannantonio, Bastianini und Bezzecchi je eine. Die restlichen Q2-Bestzeiten eroberten Quartararo (Indonesien), Aleix Espargaró (Argentinien) und Marc Márquez (Japan).

Jetzt sind die Fans gespannt auf das Verhalten der Ducati-Fahrer, die auf die Titelchancen des WM-Zweiten Bagnaia Rücksicht nehmen sollen, der 18 Punkte hinter WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) liegt. «Wir vertrauen auf die Intelligenz unserer Piloten», meinte Ducati-Teammanager Davide Tardozzi.

Gespannt darf man auch auf das Abschneiden von Repsol-Honda-Star Marc Márquez sein, der seine Kräfte im Warm-up (Platz 14) schonte. Bisher ist er beim Thailand-GP unbesiegt – er hat hier 2018 und 2019 gewonnen, jeweils fand die Entscheidung in der letzten Kurve statt.

Die Reifenwahl ist offen. Hinten bevorzugen 50 Prozent der Fahrer den Soft und zur anderen Hälfte den Medium. Vorne setzen alle MotoGP-Piloten auf den Medium. Im Regen ist hinten und vorne die Medium-Mischung angesagt.

Nach den neuesten Wettervorhersagen ist für die Region Amphoe Mueang von 12 Uhr Ortszeit bis 15 Uhr Regen angesagt – bei 28 Grad Außentemperatur. Die Piste könnte also bei allen drei Rennen nass sein und in der MotoGP zum ersten «flag to flag»-Race 2022 seit Mandalika kommen.

Ergebnis Warm-up Buriram, 2. Oktober

1. Bagnaia, Ducati, 1:30,360 min

2. Marini, Ducati, + 0,202

3. Zarco, Ducati, + 0,225

4. Bastianini, Ducati, + 0,376

5. Oliveira, KTM, + 0,536

6. Quartararo, Yamaha, + 0,556

7. Martin, Ducati, + 0,629

8. Viñales, Aprilia, + 0,652

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,657

10. Rins, Suzuki, + 0,697

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,722

13. Brad Binder, KTM, + 0,744

14. Marc Márquez, + 0,825

15. Miller, Ducati, + 0,829

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,865

17. Alex Márquez, Honda, + 0,969

18. Gardner, KTM, + 1,010

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,068

20. Raúl Fernández, KTM, 1,201

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,204

22. Petrucci, Suzuki, + 1,785

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,170

24. Nagashima, Honda, + 2,243

829Ergebnis Warm-Up Moto3

1. Foggia, Honda, 1:42,765 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,090 sec

3. Suzuki, Honda, 0,234

4. Masia, KTM, + 0,35

5. Nepa, KTM, + 0,405

6. McPhee, Husqvarna, + 0,439

7. Garcia, GAGAS, + 0,475

8. Munõz, KTM, + 0,492

9. Kelso, KTM, + 0,493

10. Toba, KTM, + 0,514

ferner:

13. Guevara, GASGAS, + 0,749

Ergebnis Warm-up Moto2:

1. Chantra, Kalex, 1:36,054 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,152 sec

3. Arbolino, Kalex, + 0,288

4. Roberts, Kalex, + 0,410

5. Ogura, Kalex, + 0,438

6. Augusto Fernández, Kalex, + 0,447

7. Acosta, Kalex, + 0,483

Ferner:

23. Schrötter, Kalex + 1,298