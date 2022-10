Francesco Guidotti (KTM): «Miguel war unglaublich»

In Thailand bescherte Miguel Oliveira dem Red Bull-KTM Team den zweiten Saisonsieg. Teamchef Guidotti war begeistert. Brad Binder erkämpfte den 10. Platz

Zweiter Saisonsieg für Red-Bull-KTM in der MotoGP-Saison 2022, zum zweiten Mal nach Mandalika (Indonesien) im April siegte Miguel Oliveira nach fehlerloser und perfekt eingeteilter Fahrt im Regen, wieder auf einer Rennstrecke in Südostasien. Der Portugiese war doppelt motiviert, denn er musste Jack Miller niederkämpfen, der ihm seinen Platz im Red-Bull-Werksteam für 2023 weggenommen hat. Der zweifache Vizeweltmeister (Moto2 und Moto3 bei Red Bull Ajo-KTM) feierte seinen fünften MotoGP-Triumph und verbesserte sich in der Fahrer-WM vom elften auf den achten Rang.

«Miguel hat eine unglaubliche Leistung vollbracht», jubelte Francesco Guidotti, seit Beginn dieses Jahres Teammanager bei Red Bull-KTM. «Am Beginn lag er in den ersten Runden an zehnter Stelle, aber die Sicht war durch die Gischt und die Fahrt im Pulk vom elften Startplatz stark beeinträchtigt. Sie war quasi bei Null. Aber Miguel hat trotzdem zügig aufgeholt. Er war dann sehr schnell und sehr clever, er hat ausgezeichnete ‚moves‘ gemacht bei seinen Überholmanövern. Er hat alles mit einem sehr geschickten Timing gemacht und alle Attacken glänzend vorbereitet. Er war heute auf einer ‚mission’.»

Guidotti weiter: «Wir wissen, wie stark Miguel bei solchen Verhältnissen ist. Doch heute war seine Aufgabe wegen der eingeschränkten Sicht besonders schwierig. Nachdem er die Führung übernommen hatte, war es okay... Er konnte dann seine Pace schnell und sicher abspulen und abrufen. Er hat es wieder geschafft! Unglaublich, bei diesen Verhältnissen.»

Das Red Bull KTM Factory Team brachte in Thailand zum dritten Mal hintereinander beide Fahrer ins Q2, und Brad Binder kämpfte sich trotz der Rempelei durch Aleix Espargaró (in Runde 1, der Aprilia-Star bekam dafür einen Long-Lap-Penalty) auf Platz 10, er verteidigte damit seinen sechsten WM-Rang erfolgreich.

«Erfreulich ist, dass Miguel hier auch im Trockenen wieder schnell unterwegs war», ergänzte KTM-Teamchef Guidotti. «Auch Brad Binder war im Training schnell, er hat aber im Q2 ein Problem gehabt und nur den zwölften Startplatz erreicht. Dann hat ihn Aleix heute in der ersten Rennrunde von der Strecke bugsiert. Brad fiel weit zurück auf Platz 15 und hatte Mühe, wieder nach vorne zu kommen. Aber der zehnte Platz kann sich sehen lassen, wir sind in der Team-WM weiter nach vorne gerückt. Auch in der Konstrukteurs-WM haben wir Platz 4 inzwischen besser abgesichert. Jetzt haben wir noch drei Rennen. Wir sind sehr optimistisch und werden das Maximum herausholen.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.