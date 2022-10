Darryn Binder: «Hatte Manöver auf Fabio vorbereitet»

Für das WithU RNF Yamaha-Team lief der GP von Thailand nicht nach Wunsch. Cal Crutchlow verpasste die Punkte deutlich, auch Darryn Binder hatte seine Probleme. Er kam nur als 21. in Buriram ins Ziel.

Das MotoGP-Rennen auf dem Chang International Circuit wurde am Sonntag zu einer Schlacht im Regen. Nach reichlich Verspätung wurde der Lauf, der von 26 auf 25 Runden gekürzt wurde, bei starkem Regen gestartet. Für Yamaha-Fahrer Darryn Binder verlief die Startphase nicht schlecht, denn der Südafrikaner fuhr von Startplatz 23 bis auf Rang 18 vor.

Als der MotoGP-Rookie dann auch versuchte, Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) zu überholen, ließ schlagartig das Gefühl zum Bike nach. Binder fiel wieder zurück und landete am Ende mit knapp 50 Sekunden Rückstand auf Sieger Miguel Oliveira (Red Bull-KTM) auf Platz 21. Im Anschluss versuchte er das Dilemma zu erklären.

«Es war ein sehr enttäuschender Tag. Es ist immer schwierig, in ein Regenrennen zu starten, ohne vorher im Nassen gefahren zu sein. Ich hatte trotzdem einen guten Start und kam in den ersten Runden gut zurecht. Ich konnte allerdings überhaupt nichts sehen auf den Geraden zwischen Kurve 1 und 3, wie auch zwischen den Kurven 3 und 4. Es war wirklich schockierend. Ich bin die ersten 3 oder 4 Runden auf den Geraden im vierten Gang mit Halbgas unterwegs gewesen», gab der 24-Jährige zu.

Binder war gut im Rennen, doch dann kam er an seine Grenzen. «Ich habe es geschafft, andere Leute zu überholen. Ich konnte mir trotzdem etwas aufbauen, bin nach fünf Runden an Fabio dran gewesen. Ich fühlte mich gut und hatte mein Manöver bereits vorbereitet, doch dann blockierte die Front überall. Ich weiß nicht, ob der Vorderreifen überhitzte. Weil andauernd mein Vorderrad blockierte, habe ich viele Fehler gemacht», ärgerte sich Darryn im Interview. «Als ich andauernd weit gehen musste und die Linie nicht halten konnte, habe ich es einfach nach Hause gefahren.»

«Ich habe versucht meine Pace gleich zu halten, aber ich glaube, alle sind schneller geworden. Egal was ich probiert habe, bei mir ging nicht mehr. Ich bin wirklich enttäuscht, obwohl ich am Anfang dachte, dass es sich wirklich gut anfühlt», so der Yamaha-Fahrer, der im kommenden Jahr beim Intact GP-Team eine Kalex in der Moto2 fahren wird. «Zu Beginn war es gut, dann wurde es schlecht, aber am Ende fühlte ich mich zumindest wieder etwas sicherer. Es ist, wie es ist und ich werde in Phillip Island wieder angreifen.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.