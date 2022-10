2023 neu: MotoGP-Nachwuchs in Lateinamerika gesucht

WM-Promoter Dorna Sports stellte zwei neue «Road to MotoGP»-Serien vor, die sich an den Motorrad-Nachwuchs in Lateinamerika richten – die «FIM MiniGP Latin America Series» und den «Latin America Talent Cup».

Asia Talent Cup, British Talent Cup und Northern Talent Cup bekommen als Vorstufe für den Red Bull MotoGP Rookies Cup Zuwachs: «Wir freuen uns sehr, dass die ‚Road to MotoGP‘ nach Lateinamerika expandiert, dem Programm eine neue Region hinzugefügt wird und sich damit tausenden jungen Fahrern eine unglaubliche Chance bietet», betonte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Unsere Mission mit dem Road to MotoGP-Programm besteht darin, unseren Sport so zugänglich wie möglich zu machen, und wir sind stolz darauf, dieses einzigartige Programm im Motorsport zu unterstützen und auszubauen. Zugänglichkeit schafft Gleichberechtigung und wir freuen uns darauf, dass der Latin America Talent Cup und die FIM MiniGP Latin America Series einen so wertvollen Schritt in unserer globalen Leiter [in Richtung MotoGP] darstellen.»

Beide Serien werden von Promoter GP3 Sport in Zusammenarbeit mit FIM Latin America durchgeführt. Unterstützt werden die Nachwuchsfahrer unter anderen vom Argentinier Leandro «Tati» Mercado, der aktuell in der Superbike-WM im Einsatz ist, als Rider-Coach.

20 nationale Verbände werden sich um die Auswahl der Nachwuchsfahrer kümmern, das Angebot richtet sich an ebenso viele Länder: Mexiko, Kuba, der Dominikanischen Republik, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Panama, Costa Rica, Kolumbien, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile und Argentinien.

Den Anfang macht 2023 die FIM MiniGP Latin America Series (als Teil der weltweiten MiniGP-Serie), mit 15 Fahrern im Alter von 10 bis 14 Jahren auf Ohvale GP-0 160-Maschinen. Fünf Events sind von März bis Oktober in Argentinien, Brasilien und Chile.

Übrigens: Für 2025 wurde bereits eine 190 ccm-FIM MiniGP Latin America Series angekündigt, als aufbauendes Programm für jene Fahrer, die zu Beginn an der 160er-Serie teilnehmen werden.

Der Latin America Talent Cup dagegen wird Ende 2023 sein Debüt feiern – und zwar voraussichtlich im Rahmen der Superbike-WM, die dann nach San Juan Villicum in Argentinien zurückkehren soll. Geplant ist die Fortsetzung des Cups im März 2024 im «Autodromo Internacional de Codegua» in Chile, ebenfalls im Programm ist eine Station im Rahmenprogramm der MotoGP-WM in Termas de Rio Hondo. In Brasilien wurden mit dem «Autódromo Internacional Ayrton Senna» in Goiânia unde dem «Circuito dos Cristais» in Curvelo zwei weitere Austragungsorte genannt.

Insgesamt wird eine Cup-Saison aus sechs Events mit total zwölf Rennläufen bestehen, insgesamt 25 Fahrer im Alter zwischen 14 und 21 Jahren werden zugelassen. Für die Top-3 winkt die Einladung zum Rookies Cup-Selektionsevent und für den Champion außerdem ein Platz in der italienischen CIV-Serie in der Klasse Supersport 300 mit dem Team GP3 AD11.

Pedro Venturo, Präsident von FIM Latin America, erklärte abschließend: «Wir sind immer auf der Suche nach den besten Projekten, um den Motorradsport in der Region zu entwickeln. Zu sehen, wie diese Projekte für Lateinamerika eine Realität werden, erfüllt uns mit Stolz und Zufriedenheit, und wir sind überzeugt, dass die Fahrer in der gesamten Region davon profitieren werden.»