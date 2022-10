Bezzecchi: «Vale guter Freund & fantastischer Coach»

Marco Bezzecchi ist auf dem besten Weg, sich zum besten MotoGP-Rookie des Jahres zu küren. Dass er dabei im VR46-Ducati-Team seines Idols Valentino Rossi fährt, ist für den jungen Italiener etwas Besonderes.

Nicht etwa Rossi-Bruder Luca Marini, sondern Rookie Marco Bezzecchi bescherte dem Mooney VR46 Racing Team in der Debüt-Saison den ersten Podestplatz (Platz 2 in Assen) und zuletzt in Buriram auch die erste Pole-Position in der Königsklasse.

«Wenn man immer ein Fan von Vale war, ist es fantastisch, mit diesem Namen auf dem Bike Rennen fahren zu können», schwärmte der 23-Jährige aus Rimini im Interview von motogp.com. «Für mich ist es ein sehr großer Traum – mit ihm die MotoGP zu kommen, ist ein ‚Extra‘. Ich war immer schon ein riesen Fan und ich hatte dann das enorme Glück, ihn einige Jahre später zu treffen und in die Academy aufgenommen zu werden.»

«Wir stehen immer in Kontakt, er gibt mehr viele Tipps. Er ist wirklich ein guter Freund und ein fantastischer Coach», fügte «Bez» an, der sich mit seiner direkten Art und seinen flotten Sprüchen auch abseits der Strecken ein Beispiel an seinem Mentor zu nehmen scheint.

Übrigens: Bevor es ins Flugzeug nach Australien ging, absolvierte die VR46 Riders Academy samt Valentino Rossi am Wochenende auch noch ein gemeinsames Training auf der MotoRanch in Tavullia.

Von Academy-Kumpel und Markenkollege Pecco Bagnaia profitiert Klassen-Neuling Bezzecchi ebenfalls: «Es ist natürlich fantastisch, die Daten aller Ducati-Piloten sehen zu können. Im Moment ist Pecco der, der den Unterschied macht, aber auch Miller, Bastianini und alle anderen sind schnell. Schon seit Saisonbeginn analysiere ich Peccos Daten sehr oft, weil er der ist, der die Ducati und die Stärken des Motorrads auf die beste Weise einsetzt.»

Während Bagnaia in Australien am kommenden Wochenende die Chance hat, an WM-Leader Fabio Quartararo vorbeizuziehen, steht Bezzecchi vor dem Titel «Rookie of The Year»: Drei Rennen vor Schluss hat Bez ganze 57 Punkte Vorsprung auf den zweitbesten Klassen-Neuling Fabio Di Giannantonio.

Der VR46-Jungstar hat aber auch langfristigere Ziele: «Mein erstes Ziel ist, ein Rennen zu gewinnen und zu versuchen, einer der Jungs zu sein, die Siegchancen haben. Danach würde ich gerne auf ein Werksmotorrad wechseln. Ducati könnte für mich die beste Wahl und die beste Möglichkeit sein – und mein Traum. Ich würde auch warten, um eine Möglichkeit im Werksteam zu bekommen. Und wie jeder Fahrer träume auch ich davon, in der MotoGP eines Tages ein Champion zu sein.»

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.