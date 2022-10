Marc Márquez (Honda): «Es wird täglich besser»

Repsol-Honda-Fahrer Marc Márquez wird am Wochenende erstmals seit drei Jahren in Phillip Island fahren. Der Spanier kommt mit starken Ergebnissen aus Motegi und Buriram zum drittletzten MotoGP-Event der Saison.

Für Marc Márquez lief es in den letzten beiden Rennen immer besser. Der Spanier, der zwischen dem Mugello-GP Ende Mai und dem Lauf in Aragón Mitte September wegen seiner Operation am rechten Oberarm keinen GP bestritte hatte, holte zuletzt den vierten Platz und eine Pole-Position beim Honda-Heimspiel in Motegi, sowie Rang 5 in Thailand.

Nun kehrt der 29-Jährige zurück zum Grand Prix auf Phillip Island, wo er bei der letzten Ausgabe 2019 den Sieg abräumte. Auch 2015 und 2017 gewann der Honda-Pilot den Australien-GP in der MotoGP-Klasse.

Vor dem Rennwochenende sprach der achtfache Weltmeister über die Herausforderungen in «Down Under». «Phillip Island ist eine großartige Strecke zum Fahren, nicht vergleichbar mit anderen Orten im Rennkalender», betonte Márquez. «Ich hatte sehr viele erinnerungswürdige Rennen auf dieser Piste. Besonders in den ersten Runden kommt es fast immer zu besonders spannenden Kämpfen.»

«Du musst dort sehr vorsichtig sein mit den Wetterbedingungen», mahnte der Spanier am Dienstag. «In diesem Jahr sieht es so aus, als würde es sehr kalt und windig werden – wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf richten.»

Was hat sich der Honda-Werksfahrer für das Rennen auf der 4,448 km langen Strecke für Ziele gesetzt? «Erneut müssen wir sehen, was an diesem Wochenende für uns drin ist. Ich habe weiter trainiert und meine körperliche Verfassung wird täglich besser», erklärte Marc. «Nach drei Rennen in Serie war die Woche Pause sehr wichtig für mich.»

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.