Jack Miller (Ducati) locker: «Ich bin ein Träumer»

Für Ducati-Fahrer Jack Miller steht an diesem Wochenende auf Phillip Island erstmals seit 2019 ein Heimrennen in der MotoGP-WM an. Zudem hat der Australier noch Chancen auf den WM-Titel.

Für Ducati ist es eine noch nie da gewesene Situation: In der MotoGP-Weltmeisterschaft hat der italienische Hersteller, der seinen Sitz in Bologna hat, noch realistisch mit drei Fahrern die Chance auf den Gewinn der Fahrer-WM. Pramac-Fahrer Johann Zarco hat nur noch theoretische Chancen auf den Titel (68 Punkte zurück). Obwohl Fabio Quartararo für Yamaha drei Rennen vor dem Ende vorne liegt, ist Pecco Bagnaia (Lenovo-Ducati) mit dem Schwung der zuletzt guten Ergebnisse der Favorit.

Doch neben Bagnaia können auch noch Enea Bastianini (Gresini-Ducati) und Jack Miller (Lenovo Ducati) ernsthaft um den Titel kämpfen. Bastianini holte in diesem Jahr vier Siege, er liegt 39 Punkte zurück. Miller kam nach Platz 1 in Motegi und dem zweiten Platz in Buriram wieder auf 40 Zähler an Quartararo ran – nun steht das Heimspiel in Phillip Island auf dem Programm.

Bereits im Anschluss an das Rennen auf dem Chang International Circuit freute sich Miller über die gut gemachten Punkte im WM-Kampf. Auf dem Weg von der Siegerehrung zur Pressekonferenz betonte er mit einem Grinsen im Gespräch mit Sieger Miguel Oliveira (Red Bull-KTM): «Ich lebe noch, nur 40 Punkte, ich lebe noch. Mathematisch ist es möglich, ich bin ein Träumer!»

In der Pressekonferenz wurde er auch von den Journalisten auf seine Chancen im Kampf um die MotoGP-Krone angesprochen. «Es ist langer Weg. Wir versuchen alles und ich gebe sowieso mein Bestes», antwortete der Australier. «Wenn es so sein soll, dann soll es eben so sein. Pecco hat in Buriram einen fantastischen Job gemacht, wodurch er einige Punkte aufgeholt hat, nach dem schwierigen Wochenende in Motegi.»

«Für das Team war es ein unglaublicher Tag, ich kann dafür nicht genug danken. Sie haben in diesem Jahr immer bis zum bitteren Ende geschuftet, ich hoffe, dass wir sie am Ende belohnen können, betonte der Ducati-Werksfahrer, der 2023 für Red Bull-KTM am Start stehen wird.

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.