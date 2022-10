Enea Bastianini (Ducati): «39 Punkte sind zu viele»

Als WM-Vierter ist Enea Bastianini mit 39 Punkten Rückstand im MotoGP-Titelkampf drei Rennen vor Schluss zwar noch dabei, seinen Rückstand muss er auf Phillip Island allerdings verkürzen, weiß der Gresini-Fahrer.

Nach drei Jahren ist der MotoGP-Tross zurück in Australien. Selbst vom Dauerregen lässt sich Enea Bastianini die Vorfreude auf die malerisch gelegene, 4,4 km lange Rennstrecke von Phillip Island nicht vermiesen: «Ich freue mich, dieses Wochenende zu beginnen, weil Phillip Island für einen Fahrer eine besondere Strecke ist – ich glaube, das gilt für das gesamte Feld. Die Verhältnisse sind nicht die besten und ich glaube, am Freitag wird es komplett nass sein. Für mich und die Fahrer, die mit dem MotoGP-Bike hier noch Rookies sind, wäre es wichtig, die Linien sehr schnell zu verstehen. Wir haben nicht viel Zeit, aber mal sehen, ob die Bedingungen am Samstag besser sein werden.»

In Buriram gelang dem Gresini-Ducati-Piloten im Nassen immerhin Rang 6. «Wir kommen von einem Regenrennen in Thailand, da war mein Gefühl gut, speziell zur Rennmitte war ich schnell. Dieses Vertrauen muss ich mitnehmen, auch wenn wir wissen, dass ich mich bei nassen Bedingungen nicht am wohlsten fühle. Ich muss in der Hinsicht auch für die Zukunft dazulernen», weiß die «Bestia».

Übrigens: Bei seinen bisherigen sechs Australien-GP (fünf in der Moto3 und einem in der Moto2) fuhr Bastianini nur zweimal in die Punkteränge. Das muss sich bei seinem ersten Auftritt als MotoGP-Pilot auf Phillip Island ändern, wenn der vierfache Saisonsieger im Titelrennen bleiben will. Drei Rennen vor Schluss liegt er 39 Punkte hinter Spitzenreiter Fabio Quartararo.

Druck verspüre der WM-Vierte deshalb aber keinen. «Nein, ich habe keinen Druck», winkte der 24-jährige Italiener ab. «Ich muss in jeder Session vorne dabei sein, damit ich weiter im WM-Kampfes dabei sein kann. Es ist wichtig für mich, auf dieser Strecke ein gutes Ergebnis zu holen. Denn 39 Punkte sind zu viele, ich muss also in diesem Grand Prix viel aufholen.»

Denkt der Moto2-Weltmeister von 2020 an die Weltmeisterschaft? «Nein, ich gehe es Rennen für Rennen an. Ich glaube, dass ich nach der Sommerpause in den Trainings-Sessions einen guten Schritt gemacht habe. Auf diesem Weg will ich weitermachen. Wenn ich in Malaysia [am nächsten Wochenende] noch ein Titelanwärter bin, werde ich versuchen zu gewinnen», schob Bastianini schmunzelnd nach.

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.