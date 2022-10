Stoners Ratschläge: Pecco Bagnaia möchte sie nutzen

Pecco Bagnaia kommt mit zwei Punkten Rückstand auf Fabio Quartararo (Yamaha) nach Phillip Island. Der Ducati-Werksfahrer ist sehr gespannt auf das Wochenende, außerdem möchte er die Tipps von Casey Stoner umsetzen.

In Buriram konnte Francesco Bagnaia seinen Rückstand auf die MotoGP-WM-Spitze von 18 auf 2 Punkte verkürzen. Der Italiener holte sich im Regen ein Podium und kommt nun sehr selbstbewusst nach Australien, wo am Wochenende der Grand Prix auf Phillip Island stattfinden wird.

«Ich freue mich, hier zu fahren, denn es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich glaube, für alle ist das der Fall, denn es ist wunderbar, auf dieser Strecke zu fahren. 2019 fuhr ich hier mein bestes Rennen der Saison und ich habe das Rennen sehr genossen», berichtete Bagnaia am Donnerstag in der Pressekonferenz. «Unser Potenzial ist nun sehr viel größer, denn unsere Aerodynamik kann uns auf dieser Piste bei diesen schwierigen Bedingungen sehr viel helfen.»

«Noch mehr, als sich das Bike verbessert hat, konnte ich mich selbst seit 2019 steigern. Der größte Unterschied ist allerdings das Handling unseres Motorrads», weiß der 25-Jährige. «Das Chassis ist das gleiche, aber an der Verkleidung gab es viele Veränderungen, die uns in diesem Jahr in schnellen Kurven viel geholfen haben. Auf dieser Strecke sollte das hilfreich sein.»

Sieht sich der Italiener aus der VR46-Akademie als Favorit im Rennen um die MotoGP-Krone 2022? «Es gibt fünf Fahrer, die Möglichkeiten auf den Titelgewinn haben. Natürlich haben Fabio und ich die größeren Chancen, weil wir vorne sind, aber auch Aleix ist sehr schnell, ebenso wie Enea und Jack», fasste er zusammen. «Dennoch ist unser Potenzial sehr hoch und wir befinden uns in einer guten Situation.»

Casey Stoner ist an diesem Wochenende vor Ort. Die GP-Legende hat auf Phillip Island bis 2012 sechs Rennen in Folge gewonnen. Wie wertvoll ist seine Hilfe? «Ich habe Casey heute schon gesehen und ich habe mit ihm gesprochen. Es ist sehr wichtig für mich, einen Vorteil daraus zu ziehen. Es ist der bestmögliche Weg, einige Dinge von ihm über diese Strecke zu lernen. Ich werde versuchen zu verstehen, was er mir mit auf den Weg gegeben hat», betonte der Ducati-Star.

Was macht Phillip Island so besonders? «Ich freue mich immer hier her zu kommen, denn du fühlst weniger Druck und bis entspannter an diesem Ort. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es ist ein schönes Wochenende, es fühlt sich an wie zu Hause», sagte Pecco. «Man ist in keinem Hotel, ich mache mir mein Frühstück selbst. Das Layout der Strecke ist ebenfalls unglaublich gut. Man muss sehr präzise fahren, eine sehr technische Strecke. Wenn eine Strecke schnelle Kurven hat, dann ist das immer großartig.»

2019 hatte nur Jack Miller das Ride Height Device an seiner Ducati verbaut. Was wird das Device auf der 4,448 km langen Strecke für einen Unterschied machen? «Wahrscheinlich werden wir es nicht nutzen», antwortete Bagnaia prompt. «Auf dieser Strecke macht es keinen großen Unterschied und wir haben kaum Probleme. Wir werden es zwar einmal versuchen, wenn es besser ist, dann ist es okay. Aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied machen wird, im Vergleich zu anderen Strecken.»

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.