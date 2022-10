Bastianini: MotoGP-Premiere in Australien mit Rekord

Enea Bastianini erkundete Phillip Island am Freitag erstmals auf einem MotoGP-Bike. Mit dem vorläufigen Top-10-Platz war der Gresini-Ducati-Star zufrieden, er sah aber auch noch Verbesserungspotenzial.

Mit 349,5 km/h stellte Enea Bastianini im FP1 auf der 900 Meter langen Geraden gleich einen Top-Speed-Rekord für den Phillip Island Grand Prix Circuit auf, nach FP2 liegt er in der kombinierten Zeitenliste auf Rang 9 und damit in den angestrebten Top-10.

«Ich bin recht zufrieden mit diesem ersten Tag», berichtete der Gresini-Ducati-Pilot am Freitag. «Der Wind ist wirklich stark und am Vormittag war die Strecke auch noch nicht komplett trocken, wir waren also ein bisschen vorsichtig. Am Nachmittag konnte man ein bisschen mehr pushen, auch wenn der Wind vielleicht sogar noch stärker war. Es war nicht einfach, aber ist insgesamt recht gut gelaufen.»

«Die ‚time attack‘ war recht stark, mir fehlt noch die Konstanz über mehrere Runden», ging der vierfache Saisonsieger dann näher ins Detail. «Ich schaffe es nie, die gleichen Linien zu fahren. Wir müssen ein bisschen am Heck arbeiten, was wir normalerweise kaum machen. Das Gefühl zur Front ist gut, aber wenn das Hinterrad im Kurvenausgang etwas wegrutscht, verliere ich bis in die nächste Kurve. Deshalb müssen wir diese Phase verbessern.»

Der WM-Vierte weiß: «Die Zeit holt man hier vor allem in den Kurven 1 und 3 und im letzten Sektor heraus. Wir müssen versuchen, diese Stelle zu verbessern. Turn 12 ist vielleicht die Kurve, wo wir uns noch am meisten steigern müssen. Mit den Top-10 bin ich für den Moment aber zufrieden. Es ist eine Strecke, auf der ich Mühe hatte, und wir sind dabei, uns zu verbessern.»

Tatsächlich fuhr die «Bestia» bei bisher sechs Teilnahmen am Australien-GP (fünf in der Moto3 und einen in der Moto2) nur zweimal in die Punkteränge.

MotoGP-Ergebnis FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102

MotoGP-Ergebnis FP1, Phillip Island:

1. Zarco, Ducati, 1:30,368 min

2. Miller, Ducati,+ 0,091 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069